В Росреестре рассказали, когда участник долевого строительства может в одностороннем порядке расторгнуть договор
Пермский край: новости дня
В Управление Росреестра по Пермскому краю для расторжения договора участия в долевом строительстве обратился пермяк, представив уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с тем, что застройщик не завершил строительство многоквартирного дома.
Гражданину было отказано. Законодательно установлены два случая, в которых участник долевого строительства вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора участия в долевом строительстве.
«Затягивание» строительства. Если застройщик не передал объект долевого строительства в срок, указанный в договоре.
Существенное нарушение требований к качеству объекта долевого строительства, а также непригодность объекта для предусмотренного договором использования.
При этом в договоре участия в долевом строительстве могут быть установлены условия, при которых дольщик вправе расторгнуть договор.
«В нашей ситуации, - комментирует Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров долевого участия в строительстве Управления, - срок передачи объекта по договору - ноябрь 2022 года – еще не наступил. Оснований расторгнуть договор у участника долевого строительства нет».
«Если срок передачи объекта уже наступил, а застройщик свои обязательства не выполнил, для расторжения договора в одностороннем порядке, - продолжает Елена Александровна, - необходимо направить другой стороне уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. Такое уведомление направляется по почте заказным письмом с описью вложения. Со дня его направления договор участия долевого строительства считается расторгнутым.
Для прекращения записи о договоре участия в долевом строительстве в Едином государственном реестре недвижимости в регистрирующий орган необходимо представить заявление о внесении изменений в реестр недвижимости в связи с отказом от договора долевого участия.
К заявлению прикладывается копия уведомления другой стороны договора об одностороннем отказе от исполнения договора, которое было направлено застройщику в форме заказного письма, с отметкой об отправке и описью вложения».
Гражданину было отказано. Законодательно установлены два случая, в которых участник долевого строительства вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора участия в долевом строительстве.
«Затягивание» строительства. Если застройщик не передал объект долевого строительства в срок, указанный в договоре.
Существенное нарушение требований к качеству объекта долевого строительства, а также непригодность объекта для предусмотренного договором использования.
При этом в договоре участия в долевом строительстве могут быть установлены условия, при которых дольщик вправе расторгнуть договор.
«В нашей ситуации, - комментирует Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров долевого участия в строительстве Управления, - срок передачи объекта по договору - ноябрь 2022 года – еще не наступил. Оснований расторгнуть договор у участника долевого строительства нет».
«Если срок передачи объекта уже наступил, а застройщик свои обязательства не выполнил, для расторжения договора в одностороннем порядке, - продолжает Елена Александровна, - необходимо направить другой стороне уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. Такое уведомление направляется по почте заказным письмом с описью вложения. Со дня его направления договор участия долевого строительства считается расторгнутым.
Для прекращения записи о договоре участия в долевом строительстве в Едином государственном реестре недвижимости в регистрирующий орган необходимо представить заявление о внесении изменений в реестр недвижимости в связи с отказом от договора долевого участия.
К заявлению прикладывается копия уведомления другой стороны договора об одностороннем отказе от исполнения договора, которое было направлено застройщику в форме заказного письма, с отметкой об отправке и описью вложения».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».