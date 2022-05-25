«Уралкалий» направит более 113 млн рублей на финансирование детской летней оздоровительной кампании

09.01 Среда, 1 июня 2022
Пермский край: новости дня
31 мая началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников Группы «Уралкалий». Традиционно дети отдохнут в загородном лагере «Уралкалия» «Уральские самоцветы» (г. Соликамск), санатории «Вита» на Черном море (г. Анапа) и в муниципальном загородном оздоровительном лагере «Дружба» (г. Березники).

Всего за лето «Уральские самоцветы» посетят 1088 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Для них будут проведены 4 смены продолжительностью 21 день каждая. Лагерь находится в сосновом бору рядом с Соликамском, дети размещаются в четырехместных комнатах в благоустроенных корпусах. Для них организовано пятиразовое питание. Детям доступны крытый плавательный бассейн, клуб, спортивные площадки, кружки по интересам и спортивные секции.

Летняя кампания в «Уральских самоцветах» пройдет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации отдыха и оздоровления детей, установленными Роспотребнадзором.

В санаторий «Вита» на Черноморское побережье поедут 824 ребенка 9-15 лет. Отдых также организован в 4 смены по 21 день каждая. Загородный лагерь «Дружба» в Березниках в течение 3 смен посетят 270 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Сотрудники Группы «Уралкалий» оплачивают не более 10% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Остальные расходы берет на себя компания.

Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий», отметила:
- Одним из основных направлений социальной политики «Уралкалия» является оздоровление детей сотрудников в летний период. Это важная часть социального пакета калийщиков. В этом году на финансирование летней оздоровительной кампании будет направлено более 113 млн рублей.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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