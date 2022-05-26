Пермский дом народного творчества «Губерния» открывает выставку в Екатеринбурге

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Пермский край: новости дня
«Живые традиции Прикамья» - так будет называться выставка, которая откроется 1 июня 2022 года в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10).

На выставке будут представлены шесть направлений народных промыслов, которые существовали на территории Прикамья. Это камнерезный и гончарный промыслы, изготовление деревянных изделий (пряничные доски и доски для набойки, берестяные изделия, плетение), медеплавильный промысел (представлен суксунским самоваром), ткачество и роспись.

В разделе выставки, посвящённом ткани, будут представлены традиционные костюмы шести коренных народов Прикамья: коми-пермяков, русских, марийцев, удмуртов, татар, башкир. Также можно будет увидеть и уникальные примеры национального ткачества, предметы быта – татарские полотенца, русские рушники, удмуртские скатерти.

Если говорить о росписи, то на екатеринбургской выставке будет представлена «фирменная» роспись Прикамья – обвинская. Этот вид росписи входит в реестр нематериального культурного наследия России. Распространён он был только на территории Пермской губернии. Сформировавшись на берегах реки Обвы, роспись сохранилась до наших дней на прялках, грядках, мебели и других предметах быта.

Одна из главных задач, которую ставили перед собой организаторы выставки, - показать, как ремесло живёт сегодня. Таким образом, в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала можно будет увидеть не только музейные образцы, но и изделия современных мастеров. Какие предметы украшены сегодня обвинской росписью и как с помощью старинного промысла разнообразить интерьер. Как работают сегодня с деревом мастера, изготавливающие пряники, и те, кто плетёт из корня или делает берестяную посуду. Современные камнерезные изделия и вещи, изготовленные не так давно ткачами. Керамическая посуда кунгурской мастерской «Горыныч». Единственный пробел в этом ряду – медный промысел. «Медь, в отличие от всех остальных разделов, не может похвалиться современными мастерами, которые смогли бы продолжить производство. Впрочем, время покажет, возможно, когда-то на аналогичной выставке мы сможем представить современный суксунский самовар», - говорят организаторы выставки «Живые традиции Прикамья».

Уникальность выставки и в том, что к соседям в Екатеринбург отправились образцы многих культурных институций Пермского края. Организаторы выражают искреннюю благодарность Пермской государственной художественной галерее, государственному архиву Пермского края, Кочёвскому музейно-библиотечному центру, Косинскому культурно-деловому центру, Ильинскому районному краеведческому музею, центру национальной культуры «Ассяма горт», Чайковскому центру развития культуры, Уинскому центру культуры и досуга, Кунгурскому государственному художественно-промышленному колледжу (филиалу) ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С. Г. Строганова», Кунгурскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику.

Выставка «Живые традиции Прикамья» будет открыта в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала с 1 июня по 4 сентября 2022 года. В ноябре выставка вернётся в Прикамье и будет экспонироваться на одной из площадок Перми.

Организаторы выставки: Пермский дом народного творчества «Губерния», Центр традиционной народной культуры Среднего Урала при поддержке министерства культуры Пермского края и министерства культуры Свердловской области.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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