По итогам первого квартала Росреестр в Прикамье зафиксировал рост продаж квартир в новостройках

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, в 1 квартале 2022 года вырос спрос на квартиры в новостройках на стадии строительства дома более чем на 30%. Ажиотаж был спровоцирован увеличением ключевой ставки до 20% и пересмотром программы льготной ипотеки.Также наблюдается рост подачи заявлений на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав в электронном виде на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В текущем году доля электронных обращений составила 54% от общего количества поступивших заявлений.За первые 3 месяца 2022 года в Прикамье зарегистрировано 10415 договоров ипотеки, из них 6607 заявлений поступило в электронном виде, что составляет более 63%. В аналогичный период 2021 года доля электронных договоров ипотеки составляла всего 19%. В целом, количество ипотечных сделок в 2022 году сократилось на 20% по сравнению с первым кварталом прошлого года.- Возможно, ситуация на рынке поменяется со снижением ставок по ипотеке и появлению субсидированных ставок на вторичное жильё, - считает заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Светлана Ильиных. Тем более недавно глава государства Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9 % и продлить срок действия льготной ипотеки до конца 2022 года.Общее количество сделок с недвижимым имуществом в первые три месяца 2022 года снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Кроме того, в текущем году более 2000 собственников объектов недвижимости обратились в Росреестр с заявлением о том, чтобы в реестр недвижимости внесли информацию о запрете совершать сделки с их имуществом без их личного участия. Это означает, что без личного участия собственника недвижимости или его законного представителя - родителя, усыновителя, опекуна, попечителя и т.д. совершить сделку будет невозможно. Если в Росреестр поступят документы от иных лиц, даже при наличии у них нотариальной доверенности, государственные регистраторы Управления Росреестра вернут документы без рассмотрения.