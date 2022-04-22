Выпускники школ Прикамья могут стать студентами по целевому набору «Уралкалия»
Пермский край: новости дня
Группа «Уралкалий» на протяжении многих лет проводит целевой набор будущих студентов по специальностям, востребованным в компании. Сейчас обучение по этой программе проходят более 60 студентов. Им обеспечиваются хорошая стипендия, оплачиваемая практика и все условия для написания курсовых и дипломных работ, гарантируются рабочее место и подъемные.
В этом году целевой набор уже стартовал. Требования к претендентам высокие: сумма баллов по ЕГЭ по русскому языку, математике, физике /информатике или химии должна быть не ниже 180. Учиться счастливчики будут, с учетом выбранной специальности, в Перми, Березниках, Санкт-Петербурге, Ижевске, Казани и других городах.
Более подробную информацию можно получить на сайте https://www.uralkali.com/ru/career/youth/#nabor.
В этом году целевой набор уже стартовал. Требования к претендентам высокие: сумма баллов по ЕГЭ по русскому языку, математике, физике /информатике или химии должна быть не ниже 180. Учиться счастливчики будут, с учетом выбранной специальности, в Перми, Березниках, Санкт-Петербурге, Ижевске, Казани и других городах.
Более подробную информацию можно получить на сайте https://www.uralkali.com/ru/career/youth/#nabor.
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