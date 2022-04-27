Более 18 млн рублей взыскано судебными приставами с пермской организации, не исполнившей условия договоров

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с ООО «Строительное управление № 9» задолженности в размере порядка 17 млн рублей в пользу ООО «Энергоком».Согласно решению Арбитражного суда Пермского края, между двумя организациями были заключены договоры по оказанию транспортных услуг и поставке инертных материалов. ООО «Энергоком» свои обязательства исполнило в полном объеме, тогда как ООО «Строительное управление № 9» не оплатило товар и перевозку груза, чем существенно нарушило условия договоров.Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства, однако мер к погашению задолженности принято не было. В ходе работы судебный пристав обнаружил на балансе юридического лица обширный перечень движимого имущества в виде 67 транспортных средств и 16 единиц специализированной строительной техники, а также сооружение, расположенное в п. Кукуштан Пермского края. В целях обеспечения удовлетворения требований взыскателя в отношении всего выявленного имущества были наложены запреты на снятие с регистрационного учета и отчуждение.Вместо того, чтобы приступить к исполнению финансовых обязательств, представители ООО «Строительное управление № 9» пытались затянуть применение дальнейших принудительных мер, обжалуя каждое действие судебного пристава. Результата это не дало, срок для добровольного погашения долга был безвозвратно упущен, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и наложил арест на расчетные счета организации-должника.В результате списания денежных средств со счета была взыскана вся сумма задолженности, в том числе исполнительский сбор, размер которого составил более 1 млн 150 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.