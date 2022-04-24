Глава «Союзмультфильма» рассказала, как оградить детей от опасного видеоконтента
Пермский край: новости дня
Советами для родителей по выбору детского контента поделилась председатель правления «Союзмультфильма» и генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева.
Для многих родителей актуален вопрос контроля контента на YouTube для детского просмотра или замены его на более «безопасные» площадки в связи с алгоритмами рекомендаций видеохостинга и автоматического воспроизведения видео. Юлиана Слащева рассказала «Комсомольской правде» о том, чем можно заменить платформу и как выбрать подходящий контент для ребенка.
Юлиана Слащева отметила, что YouTube сейчас заинтересован в том, чтобы транслировать определенную политическую позицию, что может отразиться на детях: «Не секрет, что визуальный ряд имеет в разы большую силу воздействия, чем информация, изложенная в тексте. Особенно если какие-либо высказывания и лозунги внезапно транслируются среди привычных рекламных блоков. В таком случае ты смотришь их вопреки своей воле, пассивно, и психологически это может иметь сильное воздействие».
Эксперт подчеркивает, что психика детей и подростков подвижна, и они легко поддаются разнообразным влияниям, поэтому особенности детского восприятия при подготовке контента обязательно должны учитываться.
«Мы на “Союзмультфильме”, создавая наши проекты, постоянно работаем в контакте с детскими психологами, чтобы исключить несоответствующие возрасту сюжеты, цветовые решения, правильно выстроить темпоритм. Мы хотим нести все те же традиционные ценности, что и десятки лет назад: семья, дружба, любовь, творчество, и делать это тем образным языком, который был бы понятен и безопасен для современного ребенка», – цитирует Юлиану издание.
«Союзмультфильм» представлен на YouTube, там зрители могут посмотреть «золотую коллекцию» мультфильмов, однако это не единственная площадка. Председатель правления «Союзмультфильма» советует присмотреться к альтернативным сервисам. Классические и новые мультфильмы можно увидеть на телеканалах «Карусель», «Мульт», отечественных видеосервисах «Кинопоиск», Okko, Premiere.
Юлиана Слащева также дала родителям рекомендации по выбору детского контента:
1. Обращать внимание на возрастную маркировку мультфильмов, время суток, в которое ребенок смотрит контент.
2. Обращаться к популярным отечественным телеканалам, где вещание построено с учетом возраста зрителей.
3. Использовать российские видеосервисы, где есть детские разделы.
Эти советы позволят родителям спокойно оставлять детей у экрана, не боясь за то, что им будет показан ролик, не предназначенный для ребенка.
Для многих родителей актуален вопрос контроля контента на YouTube для детского просмотра или замены его на более «безопасные» площадки в связи с алгоритмами рекомендаций видеохостинга и автоматического воспроизведения видео. Юлиана Слащева рассказала «Комсомольской правде» о том, чем можно заменить платформу и как выбрать подходящий контент для ребенка.
Юлиана Слащева отметила, что YouTube сейчас заинтересован в том, чтобы транслировать определенную политическую позицию, что может отразиться на детях: «Не секрет, что визуальный ряд имеет в разы большую силу воздействия, чем информация, изложенная в тексте. Особенно если какие-либо высказывания и лозунги внезапно транслируются среди привычных рекламных блоков. В таком случае ты смотришь их вопреки своей воле, пассивно, и психологически это может иметь сильное воздействие».
Эксперт подчеркивает, что психика детей и подростков подвижна, и они легко поддаются разнообразным влияниям, поэтому особенности детского восприятия при подготовке контента обязательно должны учитываться.
«Мы на “Союзмультфильме”, создавая наши проекты, постоянно работаем в контакте с детскими психологами, чтобы исключить несоответствующие возрасту сюжеты, цветовые решения, правильно выстроить темпоритм. Мы хотим нести все те же традиционные ценности, что и десятки лет назад: семья, дружба, любовь, творчество, и делать это тем образным языком, который был бы понятен и безопасен для современного ребенка», – цитирует Юлиану издание.
«Союзмультфильм» представлен на YouTube, там зрители могут посмотреть «золотую коллекцию» мультфильмов, однако это не единственная площадка. Председатель правления «Союзмультфильма» советует присмотреться к альтернативным сервисам. Классические и новые мультфильмы можно увидеть на телеканалах «Карусель», «Мульт», отечественных видеосервисах «Кинопоиск», Okko, Premiere.
Юлиана Слащева также дала родителям рекомендации по выбору детского контента:
1. Обращать внимание на возрастную маркировку мультфильмов, время суток, в которое ребенок смотрит контент.
2. Обращаться к популярным отечественным телеканалам, где вещание построено с учетом возраста зрителей.
3. Использовать российские видеосервисы, где есть детские разделы.
Эти советы позволят родителям спокойно оставлять детей у экрана, не боясь за то, что им будет показан ролик, не предназначенный для ребенка.
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