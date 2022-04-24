Глава «Союзмультфильма» рассказала, как оградить детей от опасного видеоконтента

17.23 Четверг, 28 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Советами для родителей по выбору детского контента поделилась председатель правления «Союзмультфильма» и генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева.

Для многих родителей актуален вопрос контроля контента на YouTube для детского просмотра или замены его на более «безопасные» площадки в связи с алгоритмами рекомендаций видеохостинга и автоматического воспроизведения видео. Юлиана Слащева рассказала «Комсомольской правде» о том, чем можно заменить платформу и как выбрать подходящий контент для ребенка.

Юлиана Слащева отметила, что YouTube сейчас заинтересован в том, чтобы транслировать определенную политическую позицию, что может отразиться на детях: «Не секрет, что визуальный ряд имеет в разы большую силу воздействия, чем информация, изложенная в тексте. Особенно если какие-либо высказывания и лозунги внезапно транслируются среди привычных рекламных блоков. В таком случае ты смотришь их вопреки своей воле, пассивно, и психологически это может иметь сильное воздействие».

Эксперт подчеркивает, что психика детей и подростков подвижна, и они легко поддаются разнообразным влияниям, поэтому особенности детского восприятия при подготовке контента обязательно должны учитываться.

«Мы на “Союзмультфильме”, создавая наши проекты, постоянно работаем в контакте с детскими психологами, чтобы исключить несоответствующие возрасту сюжеты, цветовые решения, правильно выстроить темпоритм. Мы хотим нести все те же традиционные ценности, что и десятки лет назад: семья, дружба, любовь, творчество, и делать это тем образным языком, который был бы понятен и безопасен для современного ребенка», – цитирует Юлиану издание.

«Союзмультфильм» представлен на YouTube, там зрители могут посмотреть «золотую коллекцию» мультфильмов, однако это не единственная площадка. Председатель правления «Союзмультфильма» советует присмотреться к альтернативным сервисам. Классические и новые мультфильмы можно увидеть на телеканалах «Карусель», «Мульт», отечественных видеосервисах «Кинопоиск», Okko, Premiere.

Юлиана Слащева также дала родителям рекомендации по выбору детского контента:

1. Обращать внимание на возрастную маркировку мультфильмов, время суток, в которое ребенок смотрит контент.

2. Обращаться к популярным отечественным телеканалам, где вещание построено с учетом возраста зрителей.

3. Использовать российские видеосервисы, где есть детские разделы.

Эти советы позволят родителям спокойно оставлять детей у экрана, не боясь за то, что им будет показан ролик, не предназначенный для ребенка.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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