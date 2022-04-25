В Перми возбуждены уголовные дела в отношении подозреваемого в совершении смертельного ДТП и угона

12.08 Четверг, 28 апреля 2022
Пермский край: новости дня
26 апреля около 16.30 в Перми на улице Леонова водитель «Хенде Акцент», по предварительным данным, выехал на перекресток с ул. Свиязева на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на двух пешеходов – девушку 2005 года рождения и мужчину 1974 года рождения. После этого машина продолжила движение и столкнулась с «Маздой 3» и двумя «Ладами».

Несовершеннолетняя скончалась от полученных травм. Мужчина-пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. Травму получила и пассажирка «Мазды», ей оказана разовая помощь.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, установлено, что за рулем «Хенде» находился мужчина 1975 года рождения, не имеющий права на управление транспортным средством. В ходе освидетельствования у него выявлено состояние алкогольного опьянения. Кроме того, полицейские выяснили, что подозреваемый угнал машину недалеко от места аварии.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило в отношении мужчины уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), фигуранту предъявлено обвинение. Отдел дознания отдела полиции №2 (дисл. Индустриальный район) УМВД по г. Перми возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ по факту угона. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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