В Прикамье более 7 тысяч собственников недвижимости официально оформили свои права в Росреестре

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю совместно с органами местного самоуправления проводит активную работу по выявлению собственников недвижимого имущества, чьи права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.В Пермском крае около 3,5 миллиона объектов недвижимости, причем в Едином реестре недвижимости отсутствуют сведения о правообладателях 480 тысяч объектов.Прикамье занимает лидирующие позиции по внесению в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. В 2021 году в ЕГРН зарегистрировано более 44 тысяч прав.В 1 квартале 2022 года в Прикамье выявлены более 7 тысяч правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Сведения о них занесены в ЕГРН.Последовательность действий органов местного самоуправления по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости:1. Сбор информации о ранее учтенных объектах недвижимости. Проводится анализ сведений, имеющихся в распоряжении органа местного самоуправления, в том числе архивных, и направление запросов в органы власти, БТИ, нотариусам, в налоговые органы, органы внутренних дел, Пенсионный фонд РФ.2. Подготовка проекта решения о выявлении правообладателя и направление его правообладателю, размещение на сайте муниципального образования и направление копии проекта решения лицу, выявленному в качестве правообладателя. По итогам мероприятий и сбора информации орган местного самоуправления готовит проект решения о выявлении правообладателя объекта недвижимости. Органом местного самоуправления принимается решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта, если в течение 45 дней не поступят возражения. Направление заявления в Росреестр о внесении сведений о правообладателях в ЕГРН.Правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом, оформить соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31.01.1998, на объект недвижимости не взимается.Наличие зарегистрированного права на объект недвижимости обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом, позволит внести в ЕГРН контактные данные правообладателей (адресов электронной почты, почтового адреса). Росреестр сможет оперативно направлять в адрес собственника различные уведомления в отношении действий с их недвижимым имуществом.Кроме того, в регионе ведется масштабная работа по снятию с кадастрового учета несуществующих объектов недвижимости, на которые не зарегистрированы права в Росреестре. Муниципалитеты достаточно активно используют эту возможность. Так, в 1 квартале 2022 года на основании актов осмотра, проведенных органами местного самоуправления, с кадастрового учета снято около 10 тысяч объектов. Лидерами по выявлению бесхозяйных объектов являются Кунгурский городской округ – 1501 объектов, Кизеловский городской округ – 1453, Краснокамский городской округ – 749, Ильинский городской округ – 624.Освобождение земельных участков позволяет муниципалитетам вновь включать их в гражданский оборот, реализовывать градостроительную, инвестиционную деятельность на новом уровне.