Судебные приставы Пермского края проводят конкурс среди журналистов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В УФССП России по Пермскому краю стартовал региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации.Задачей конкурса является выявление и поощрение журналистов и редакционных коллективов, оперативно, достоверно и ярко раскрывающих и комментирующих с позиции правового государства, гражданского общества и защиты законных интересов граждан деятельность Федеральной службы судебных приставов и ее работников.К участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты, авторы публикаций, фоторепортажей, радио- и телевизионных материалов, размещенных в региональных и местных печатных изданиях, в программах регионального и местного радио и телевидения, интернет-изданиях, зарегистрированные в установленном порядке.Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо представить заявку, оформленную в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества автора, места его работы и должности, адрес электронной почты, контактного телефона.Заявки на конкурс и конкурсные работы принимаются до 31 июля 2022 года. Работы победителей примут участие во втором этапе конкурса, на котором выявят лучшие публикации среди журналистов Приволжского федерального округа.Заявки необходимо присылать в отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю на электронный адрес: press@r59.fssp.gov.ru (контактный телефон (342) 220-11-14, начальник отдела Иван Владимирович Ушаков).