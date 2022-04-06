Росреестр: изменился порядок направления уведомлений об арестах недвижимого имущества

13.59 Вторник, 12 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю сообщает об изменении порядка направления уведомлений о наложении или снятии ареста с недвижимого имущества.

Документ о наложении (равно как и о снятии) ареста или запрета на недвижимое имущество (судебный акт, постановление судебного пристава) при поступлении в Управление Росреестра по Пермскому краю отрабатывается в течение трех рабочих дней. Соответствующая информация вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а правообладателям направляются об этом уведомления.

С 3 апреля в соответствии с новым порядком, который регламентирован Приказом Росреестра от 26.11.2021 № П/0547, Управление Росреестра по Пермскому краю уведомляет правообладателей арестованного имущества одним из двух способов:

1. Если в Едином государственном реестре недвижимости есть адрес электронной почты собственника объекта, то уведомление направляется на этот электронный адрес. В письме указывается ссылка на электронный документ, размещенный на официальном сайте Росреестра, в котором содержится исчерпывающая информация об аресте.

2. Направляет уведомление в Личный кабинет владельца недвижимости на едином портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru.

По ранее существующему порядку уведомление направлялось в том числе на бумажном носителе по почтовому адресу правообладателя, который указан в ЕГРН.
Таким образом, сейчас уведомления будут направляться только в электронной форме.

Собственник, получивший уведомление о наложении ареста или запрещения, чаще всего обращается к государственному регистратору, чтобы уточнить причины ареста недвижимости и его правовые последствия. Однако с вопросами о причинах наложения ареста и действиях собственника в целях его снятия следует обращаться к должностному лицу органа, который стал инициатором наложения ареста (судебные органы, Служба судебных приставов, налоговые органы).

Чтобы своевременно узнавать о каких-либо изменениях в отношении объектов недвижимости, Управление Росреестра по Пермскому краю советует собственникам позаботиться о следующем.

Если ранее при совершении сделок с недвижимым имуществом собственники не указывали адрес электронной почты либо адрес электронной почты был изменен, необходимо подать заявление о внесении в ЕГРН сведений об актуальном адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которому осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано.

Для этого необходимо направить заявление о внесении дополнительных сведений в реестр недвижимости в электронном виде из «Личного кабинета» на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru (при этом потребуется ввести логин и пароль от сайта Госуслуг) либо обратиться в ближайший офис МФЦ.

Важно! Сведения о фамилии, имени, отчестве, СНИЛС, месте фактического проживания (почтовом адресе), об адресе электронной почты, которые вы предоставили в орган по регистрации прав, совпадали со сведениями в профиле в «Личном кабинете» на портале Госуслуг.


Для получения уведомлений в «Личный кабинет» на портале Госуслуг собственнику необходимо в разделе «Согласия и доверенности» дать согласие на получение данных от государственных органов.

Перед покупкой недвижимости лучше проверить квартиру, дом или земельный участок на наличие возможных ограничений, арестов и запретов, советует заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. Ведь в случае подачи документов на сделку в Росреестр наличие ареста является причиной для приостановления государственной регистрации.

Проверить сведения о наличии ограничений на объекте можно, заказав выписку из ЕГРН в МФЦ, через сайт Росреестра в электронном виде или ознакомиться с данной информацией на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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