В Пермском крае будут введены новые меры поддержки аграриев

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На льготное и инвестиционное кредитование аграриев России, в том числе Пермского края, будет выделено дополнительно 153 млрд рублей. Решение, предложенное правительством РФ, одобрил Владимир Путин. О том, какие меры поддержки сельского хозяйства будут продолжены в Прикамье в этом году, рассказали в региональном минсельхозе.На совещании по мерам поддержки аграриев президент отметил, что дополнительные меры поддержки АПК помогут не допустить дефицита сельскохозяйственной продукции и роста цен на нее.5 миллиардов рублей получат центры селекции и семеноводства для того, чтобы увеличить процент импортозамещающей продукции. Владимир Путин заявил, что одно из главных направлений – это семеноводство, разработка и внедрение достижений российской селекции, в том числе в сфере животноводства и птицеводства.Также увеличат производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов для строительства рыбопромысловых судов. Дополнительные средства будут выделены на выпуск отечественной техники.Уже к июлю стратегия развития агропромышленного комплекса будет скорректирована с учетом текущей экономической ситуации и нацелена на то, чтобы темпы роста отрасли были выше, чем по экономике в целом.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что вопросы продовольственной безопасности региона имеют сегодня особое значение. «Наша совместная задача с сельхозпроизводителями – наращивать объемы выпуска продукции, обеспечивая ей жителей Прикамья и соседние регионы. Кроме того, важно, чтобы компании работали стабильно, сохраняя рабочие места и создавая новые – от этого зависит социально-экономическая обстановка в Прикамье. Поэтому мы со своей стороны готовы оказывать предприятиям необходимую помощь в продвижении их продукции на рынках», – отметил глава Прикамья.В Пермском крае на поддержку сельскохозяйственных производителей в этом году предусмотрено более 3 млрд рублей.«Несмотря на санкции, введенные против России, краевые власти сохраняют запланированные объемы поддержки сельхозтоваропроизводителей. Чтобы облегчить финансовую нагрузку на региональных производителей и фермеров, в этом году большинство денежных выплат будет предоставлено уже летом, а не осенью. По ряду субсидий также будет пересмотрен механизм, чтобы предоставлять авансы под будущие обязательства. Краевые власти открыты для диалога и готовы прорабатывать предложения по дополнительным мерам поддержки в рамках существующих полномочий», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков.Сейчас в регионе в рамках нацпроекта действует программа «Агростартап», в рамках которой начинающие фермеры могут получить гранты до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства, или до 4 млн рублей, если хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива. Также действуют отраслевые меры поддержки растениеводов («погектаровка»), животноводов, компенсации затрат за ввод неиспользуемых земель в оборот и другие. Семейные животноводческие фермы получают гранты до 15 млн рублей на свое развитие. Кроме того, начинающих фермеров обучают и консультируют в «Центре развития агробизнеса», который с этого года начал работать по принципу «единого окна» и ориентирован как на малые формы хозяйствования на селе, так и на более крупные организации», рассказали в краевом минсельхозе.Кроме этого, министерством сельского хозяйства и продовольствия Прикамья в прошлом году было принято решение о новых мерах поддержки на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота. Из резервного фонда правительства РФ Пермскому краю было выделено 239 млн рублей на возмещение затрат на корма. В этом году эта мера поддержки сохранится.Также в этом году будет возобновлено субсидирование затрат предприятиям хлебопекарной промышленности. Это необходимо для того, чтобы сдержать рост цен на муку и хлебобулочные изделия. Ставка составит 2 500 рублей на каждую тонну произведенного и реализованного хлеба.Отметим, в Прикамье регулярно проводятся ярмарки. С их помощью фермеры могут расширить рынок сбыта, а жители края – приобрести натуральные продукты по низкой цене. В 2021 году в Прикамье прошло более 1 600 ярмарочных дней. В этом году власти планируют провести не меньше базарных дней.