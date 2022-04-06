Прославленная гимнастка Маргарита Мамун побывала в Прикамье с «миссией чемпиона»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике, многократной обладательницей Гран-при, победительницей этапов Кубка мира Маргаритой Мамун. Спортсменка посетила Прикамье в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициатором которой выступили компании ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».Напомним, межрегиональная программа «Миссия чемпиона» предусматривает приезд в регион общественных деятелей, спортсменов-чемпионов и их общение с детьми и молодежью.Ключевой темой обсуждения на встрече с губернатором стало развитие художественной гимнастики в регионе. Участники встречи отметили, что в крае недостаточно развита инфраструктура для этого вида спорта, хотя спрос на него у детей и родителей огромный. Специфика художественной гимнастики требует залов с достаточной высотой потолков, а их как раз и мало.Один из таких залов может появиться в спорткомплексе «Энергия», который сейчас строится в Перми. Стороны договорились проработать этот и другие варианты помещений для художественной гимнастики.В рамках программы калийщиков «Миссия чемпиона» Маргарита Мамун провела мастер-классы в пермской СШОР №1 более чем для 200 юных спортсменов и в Березниках в доме спорта «Азот». Она пообщалась с ребятами, отметив, что такие встречи дают им огромную мотивацию, заряжают для движения вперед.