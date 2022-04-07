В Прикамье эксперты обсудят вопросы профилактики в работе с подростками
Пермский край: новости дня
На территории Пермского края с 14 по 22 апреля пройдет Всероссийское оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». В мероприятии примут участие специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители образования, социальной защиты, центров занятости, специалисты по работе с молодежью, сотрудники правоохранительных органов.
Мероприятие проводится с целью предупреждения противоправных проявлений в подростковой среде, правового просвещения учащихся образовательных организаций, вовлечения подростков в позитивные формы досуга. Специалисты обсудят внеурочную занятость школьников, их привлечение к мероприятиям и движениям патриотической направленности, приобщение к школьным общественным объединениям.
Мероприятие проводится с целью предупреждения противоправных проявлений в подростковой среде, правового просвещения учащихся образовательных организаций, вовлечения подростков в позитивные формы досуга. Специалисты обсудят внеурочную занятость школьников, их привлечение к мероприятиям и движениям патриотической направленности, приобщение к школьным общественным объединениям.
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