В Прикамье эксперты обсудят вопросы профилактики в работе с подростками

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На территории Пермского края с 14 по 22 апреля пройдет Всероссийское оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». В мероприятии примут участие специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители образования, социальной защиты, центров занятости, специалисты по работе с молодежью, сотрудники правоохранительных органов.Мероприятие проводится с целью предупреждения противоправных проявлений в подростковой среде, правового просвещения учащихся образовательных организаций, вовлечения подростков в позитивные формы досуга. Специалисты обсудят внеурочную занятость школьников, их привлечение к мероприятиям и движениям патриотической направленности, приобщение к школьным общественным объединениям.