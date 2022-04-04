Сотрудники транспортной полиции разыскали второклассницу из Перми на станции Верещагино

13.39 Пятница, 8 апреля 2022
Пермский край: новости дня
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Железная дорога – железная дисциплина» сотрудники транспортной полиции на станции Верещагино обнаружили второклассницу, которая несколько часов проехала в электропоезде одна без сопровождения взрослых.

Как рассказали в Пермском ЛО МВД России на транспорте, полицейские установили, что девочка утром самовольно ушла с занятий из пермской школы. Спустя какое-то время на железнодорожной станции Промучасток, расположенной в двадцати четырех километрах от учебного заведения, второклассница села в электропоезд сообщением «Пермь-2 – Верещагино». Через пару часов ее заметил ревизор по контролю пассажирских электропоездов и сообщил об этом в Линейное отделение полиции на станции Верещагино.

Когда на конечной станции девочка вышла из электропоезда, ее встретили сотрудники транспортной полиции. Школьница хотела идти дальше и попросила сотрудников полиции передать родителям, что она ушла.

Девочку успокоили, накормили, и уже вскоре за ней приехали родители. Оказалось, что школьница имеет трудности в обучении и общении с одноклассниками и уходит с уроков уже не в первый раз.

Транспортные полицейские провели профилактическую беседу со школьницей, а законных представителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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