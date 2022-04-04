В Прикамье подозревают в мошенничестве кредитного консультанта микрофинансовой организации
Пермский край: новости дня
В Чердыни возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1971 года рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, женщину подозревают в мошенничестве в сфере кредитования.
Женщина работала в микрофинансовой организации и имела доступ к клиентской базе. Следствие установило, что злоумышленница оформила фиктивные договоры займов с помощью имеющихся копий документов граждан, которые раньше обращались в компанию. Таким путем она похитила 15 тысяч рублей.
Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить другие эпизоды преступной деятельности фигурантки и установить лиц, которые могли пострадать в результате неправомерных действий злоумышленницы. Расследование уголовного дела продолжается.
Женщина работала в микрофинансовой организации и имела доступ к клиентской базе. Следствие установило, что злоумышленница оформила фиктивные договоры займов с помощью имеющихся копий документов граждан, которые раньше обращались в компанию. Таким путем она похитила 15 тысяч рублей.
Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить другие эпизоды преступной деятельности фигурантки и установить лиц, которые могли пострадать в результате неправомерных действий злоумышленницы. Расследование уголовного дела продолжается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге на Сортировке неизвестный избил женщину
03 апреля 2022
03 апреля 2022