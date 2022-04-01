В Перми завершено строительство еще одного многоквартирного дома

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на кадастровый учет новый дом в городе Перми по улице Ленской, 40а. Жилой комплекс «Ленская усадьба» на правом берегу Камы в окружении соснового бора в красивом и престижном микрорайоне «Верхняя Курья».В доме 4 этажа, площадь дома 5017,3 кв. м, 97 помещений, из которых 88 жилых и 9 нежилых, высота потолков 3 метра. Из больших панорамных окон можно любоваться лесом, Камой, прекрасными пейзажами вокруг.В доме внедрены ультрасовременные инженерные решения. Дом построен по монолитно-каркасной технологии. Перекрытия железобетонные, межквартирные перегородки – пазогребневые блоки – с высоким коэффициентом звукопоглощения, собственный индивидуальный тепловой пункт.Удобную входную группу с невысоким крыльцом, пандусами и удобными трехпролетными лестницами с невысокими ступеньками оценят и молодые семьи с детьми, и пожилые люди.Владельцы квартир уже начали оформлять свои права на жилье в Росреестре.