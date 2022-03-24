В Кадастровой палате Прикамья рассказали об особенностях зон охраны объектов культурного наследия

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Зоны охраны объектов культурного наследия предназначены для защиты таких объектов от разрушения путём наложения ограничений на использование земельных участков. В Пермском крае по состоянию на 1 марта 2022 года зарегистрировано порядка 370 зон охраны объектов культурного наследия. Эксперты Кадастровой палаты Прикамья рассказали об особенностях использования земельных участков, попадающих под действие таких зон.Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются для памятников, ансамблей, достопримечательных мест и объектов археологического наследия - городищ, могильников, стоянок и других следов существования человека прошлых эпох, полностью скрытых в земле или под водой.Зоны охраны объекта культурного наследия включают в себя три составляющих.Первая - непосредственно охранная зона, в которой запрещается строительство.Вторая - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которая устанавливается в отношении уже застроенной территории за пределами охранной зоны и ограничивает новое строительство с тем, чтобы вновь возводимые или реконструируемые здания не угрожали сохранению объекта культурного наследия и не затрудняли его визуальное восприятие.Третья - зона охраняемого природного ландшафта, которая устанавливается за пределами охранной зоны объектов культурного наследия на незастроенных территориях, сохранивших свой природный ландшафт. В данной зоне запрещается или ограничивается строительство и иная влияющая на местность хозяйственная деятельность (рубка леса, добыча полезных ископаемых и т.д.) для сохранения ландшафта вокруг объекта культурного наследия.При этом для объекта могут устанавливаться как все, так некоторые из трех вышеуказанных зон охраны. Критерии выбора перечня зон охраны, их границ и режима определяются при проектировании зон охраны архитекторами, искусствоведами и другими профильными специалистами исходя из общих принципов - сохранения объекта культурного наследия, обеспечения его визуального восприятия, и сохранения или восстановления вокруг объекта аутентичного или, как минимум, резко не конфликтующего с ним окружения.Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков. Другими словами, в пределы одной охранной зоны может попасть несколько близлежащих земельных участков или их частей.«Количество зон охраны объектов культурного наследия постоянно изменяется - такие зоны могут быть установлены на земельных участках, уже находящихся в собственности граждан и юридических лиц, например, после проведения археологических раскопок. Сведения об установлении зон охраны объектов культурного наследия вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Перед тем, как подать заявление о предоставлении в аренду земельного участка, начать строительство или реконструкцию на своём земельном участке, необходимо убедиться в отсутствии каких-либо ограничений по использованию этого участка. Сделать это можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости «Об объекте недвижимости» на земельный участок. В данной выписке отразятся сведения о попадании земельного участка или его частей в границы различных охранных зон, в том числе зон охраны объектов культурного наследия. Тем не менее, ограничения по использованию земельного участка не препятствуют государственной регистрации права, то есть не влияют на переход права собственности», – отмечает Яков Осипов, заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Пермскому краю.Заказать выписку из государственного реестра можно не выходя из дома, воспользовавшись официальными электронными сервисами Росреестра www.rosreestr.gov.ru, Кадастровой палаты spv.kadastr.ru или порталом Госуслуг.