Судебные приставы Пермского края разыскали должницу по алиментам в исправительной колонии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю поступило поручение коллег о принудительном приводе должницы по алиментам, находящейся в розыске.Согласно материалам исполнительного производства, 38-летняя жительница г. Александровска обязана платить алименты на содержание двух сыновей 4 и 11 лет, проживающих вместе с ее бывшим супругом. Однако от своих родительских обязанностей гражданка уклоняется, от судебных приставов скрывается.В ходе розыскных мероприятий было установлено, что женщина подала заявление на длительное свидание с осужденным и в конце марта планирует 3 дня провести в исправительном учреждении, находящемся в г. Чусовом.В последний день свидания судебный пристав по ОУПДС прибыл в колонию и задержал разыскиваемую гражданку. Должница была доставлена в отделение судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску, где в ее отношении был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил безответственной матери наказание в виде 140 часов обязательных работ.