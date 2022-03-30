Гордумы Перми и Екатеринбурга намерены развивать сотрудничество

16.41 Четверг, 31 марта 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
30 марта пермская делегация посетила Екатеринбург с официальным визитом. Главы городов подписали Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве, руководители представительных органов обменялись опытом и наметили направления для развития диалога.

В парламентской встрече участвовали председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин и его заместитель Максим Спиридонов, депутат Арсен Болквадзе, председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, заместитель председателя Виктор Тестов и депутаты Екатеринбургской городской Думы. Парламентарии обсудили особенности бюджетного процесса, практики инициативного проектирования, благоустройства, транспортного обслуживания, территориального общественного самоуправления, работа молодежных органов при Думах. Также речь шла о подготовке к 300-летию Перми и Екатеринбурга – оба юбилея будут отмечаться в 2023 году.

Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин показал гостям, в каких условиях работают депутаты, поделился проектом думского музея, разработанным после поездки в Пермь и знакомства с музейной комнатой Пермской гордумы, выразил готовность к тесному сотрудничеству представительных органов.

Екатеринбургские депутаты положительно оценили результаты, достигнутые пермскими коллегами в работе над городскими целевыми программами, опыт сотрудничества пермских общественников и депутатов, эффективного решения вопросов финансирования ТОС.

Спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин отметил, что такие встречи полезны обеим сторонам: «Наши города являются соседями, у нас много общего в прошлом и настоящем. Развитие отношений на уровне глав и депутатского корпуса придаст новый импульс бизнес-контактам, культурным, образовательным, туристическим проектам, молодежным инициативам. Считаю, нынешний наш визит – это хороший задел для дальнейшего взаимодействия».

Кроме того, пермская делегация приняла участие в круглом столе «Презентация экономического потенциала городов Пермь и Екатеринбург». Контакты между городами планируется развивать и на уровне торгово-промышленных палат. Также в планах – совместные проекты в туристической отрасли и проекты, посвященные 300-летию Перми и Екатеринбурга.

Перспективы сотрудничества высоко оценил глава Перми Алексей Демкин: «Соглашение упрочит наше взаимодействие и в перспективе выведет партнерство на качественно новый уровень. Среди направлений сотрудничества можно назвать обмен лучшими муниципальными практиками, утверждение концепций и программ развития стратегического характера».

«С Пермью нас давно связывают добрососедские отношения и сотрудничество в самых разных сферах: начиная от туризма и заканчивая взаимодействием в сфере муниципального управления, – напомнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. – Взаимоотношения по всем направлениям выстроены, сегодня мы их формализуем и укрепляем».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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