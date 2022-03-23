Пермяки вышли в финал Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
Пермский край: новости дня
Два прикамских коллектива стали финалистами Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.
Народный театр танца «Юность» (МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова», г. Пермь) вышел в финал в номинации «Хореографические коллективы». Заслуженный коллектив народного творчества Народный цирковой коллектив «Грация» (ГКБУК ПДНТ «Губерния», г. Пермь) стал финалистом в номинации «Цирковые коллективы».
Всего в первом этапе фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов приняли участие 269 коллективов со всей страны. В финальный этап прошли лишь 60 конкурсантов.
Второй этап состоится 20-22 мая в Ижевске. Здесь будут представлены коллективы Приволжского и Уральского федеральных округов. По итогам 20 лучших любительских творческих коллективов получат звание лауреата - обладателя грантовой поддержки в размере 2 миллиона рублей.
Заключительным третьим этапом станет гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Он состоится в октябре этого года.
Народный театр танца «Юность» (МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова», г. Пермь) вышел в финал в номинации «Хореографические коллективы». Заслуженный коллектив народного творчества Народный цирковой коллектив «Грация» (ГКБУК ПДНТ «Губерния», г. Пермь) стал финалистом в номинации «Цирковые коллективы».
Всего в первом этапе фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов приняли участие 269 коллективов со всей страны. В финальный этап прошли лишь 60 конкурсантов.
Второй этап состоится 20-22 мая в Ижевске. Здесь будут представлены коллективы Приволжского и Уральского федеральных округов. По итогам 20 лучших любительских творческих коллективов получат звание лауреата - обладателя грантовой поддержки в размере 2 миллиона рублей.
Заключительным третьим этапом станет гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Он состоится в октябре этого года.
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