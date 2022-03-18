В Пермском крае с коммунального предприятия взыскано около 6,5 млн рублей задолженности по заработной плате
Пермский край: новости дня
Почти 6,5 млн рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы в пользу работников предприятия, осуществляющего деятельность в сфере коммунального хозяйства в г. Кизеле.
С начала года в отделение судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску УФССП России по Пермскому краю начали поступать исполнительные документы о взыскании с Муниципального унитарного предприятия «КЛЮЧИ 2015» долгов по оплате труда. За защитой своих нарушенных прав к сотрудникам органов принудительного исполнения обратились в общей сложности 395 его работников.
Директор МУП было лично уведомлен о возбуждении исполнительных производств и предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.
Также в целях принудительного взыскания задолженности судебным приставом было обращено взыскание на денежные средства, причитающиеся организации-должнику по агентскому договору с ресурсоснабжающей организацией, и арестована касса юридического лица.
В результате принятых мер задолженность взыскана в полном объеме, 395 исполнительных производств окончено фактическим исполнением.
С начала года в отделение судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску УФССП России по Пермскому краю начали поступать исполнительные документы о взыскании с Муниципального унитарного предприятия «КЛЮЧИ 2015» долгов по оплате труда. За защитой своих нарушенных прав к сотрудникам органов принудительного исполнения обратились в общей сложности 395 его работников.
Директор МУП было лично уведомлен о возбуждении исполнительных производств и предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.
Также в целях принудительного взыскания задолженности судебным приставом было обращено взыскание на денежные средства, причитающиеся организации-должнику по агентскому договору с ресурсоснабжающей организацией, и арестована касса юридического лица.
В результате принятых мер задолженность взыскана в полном объеме, 395 исполнительных производств окончено фактическим исполнением.
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