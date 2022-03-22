В Перми пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках на призы Татьяны Тарасовой

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Мероприятие состоится с 26 по 29 марта во Дворце спорта «Орленок». Титулы сильнейших будут оспаривать 130 спортсменов из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Республики Татарстан, Нижегородской области, Кировской области, Республики Коми.«В этом году желающих принять участие в турнире было настолько велико, что мы вынуждены были ограничить количество спортсменов в заявках городов. Очень приятно, что соревнования стали знаковыми и важными в календаре фигуристов», - рассказал президент федерации фигурного катания Пермского края Дмитрий Шубодеров.В программу соревнований войдут одиночное и парное катание, танцы на льду в разрядах «первый спортивный», «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта». По итогам соревнований будет разыграно 9 комплектов наград.Пермский край представят сильнейшие спортсмены СШОР «Орленок» и СШОР «Старт».Первыми в борьбу за награды вступят юноши и девушки 1 спортивного разряда. Для них соревнования начнутся 26 марта в 16:00. После их проката произвольной программы в воскресенье, 27 марта состоится торжественная церемония открытия турнира.Все дни вход в ДС «Орленок» будет свободным.