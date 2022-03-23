«Горьковка» покажет пермякам живописные букеты

Марина Осипова © Вечерние ведомости

25 марта в пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка художницы Анжелики Горбовой «Мои букеты».На выставку картин приглашает отдел литературы по искусству краевой библиотеки. В экспозиции собрана часть работ, написанных Анжеликой Горбовой за последние два года на цветочную тематику в жанре натюрморт. Основной материал картин – масло.Анжелика Горбова рассказала о себе и своей любви к рисованию: «Заниматься живописью всегда было моей мечтой, а начала я ее осуществлять не так давно - в 2014. Сначала дома, самостоятельно. Затем, в 2015 году, пришла в пермскую студию живописи Анны Демидовой. Постепенно хобби переросло в основную деятельность. Сейчас я самостоятельный самодеятельный художник. Участвую в различных выставках в Перми. Но по-прежнему продолжаю учиться: смотря на работы великих художников, изучая книги великих мастеров. И самый главный учитель - это мир вокруг нас, с его бесподобной красотой, которую хочется перенести на холст, чтобы хотя бы немного приблизиться к красоте момента. Живопись для меня очень важная и необходимая часть жизни, которая теперь останется со мной навсегда».Выставка будет работать по 11 апреля. Вход свободный, 0+. Арт-фойе 4 этажа (правое крыло); для справок 236-22-82.