26 марта в Краснокамске состоится торжественная церемония открытия проекта «Расцветай, город»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Краснокамск стал Центром культуры Пермского края 2022 года в I группе (население свыше 20 тыс. жителей).«Мы разработали проект, основной идеей которого является развитие города Краснокамска через культуру и сотворчество его жителей, возрождение их общественной активности и усиление движения «Волонтёры культуры». Таким образом, главным действующим лицом проекта станет житель города Краснокамска, и с помощью его творческой активности преобразуется, расцветёт Краснокамск. Основным результатом проекта станет воспитание чувств уважения, любви и гордости жителей к историческому прошлому, сохранению традиций и ответственности за настоящее», - написано в проекте «Расцветай, город».Сам проект включает три основных блока. Блок «Включайся» - это поддержка и развитие волонтёрских инициатив. Блок «Играй» направлен на развитие исторически сложившихся культурных брендов Краснокамска: бумага, игрушка, театр. Блок «Обновляйся» посвящён реновации Технического посёлка и дворца культуры Гознака.Более десяти масштабных мероприятий ожидают жителей Краснокамска в течение 2022 года. Часть из них – акции, которые будут идти на протяжении нескольких месяцев. В частности, речь идёт о фестивале общественных организаций «Красный. Классный», о волонтёрской акции «Цифра+», в ходе которой дети и внуки научат старших всем премудростям владения современными гаджетами. И конечно, об информационном сопровождении, которое поможет узнавать всё самое важное и интересное о событиях и ходе реализации проекта.Значительное место в программе отводится театральному направлению, что подкреплено самой историей территории: театр здесь появился ещё до того, как Краснокамску был присвоен статус города. А в конце ХХ века здесь открылась Детская театральная школа, одна из важнейших культурных и образовательных институций города. Так что направление, которое носит название «Театральный сезон» будет представлено очень разными событиями и, конечно, станет популярным среди жителей и, надеемся, гостей Краснокамска.В 2022 году планируется реновация Технического посёлка и сквера Павла Бажова. В Краснокамске будут открыты музей наград Победы и интерактивный музей бумаги. На зданиях появятся граффити. А сквер Бажова будет благоустроен. К слову, преобразование Технического посёлка очень заинтересовало краснокамцев: в обсуждении проектов реновации участвовали более 7 тысяч жителей.Таким образом, можно сказать, что цель проекта – «создание условий для активной реализации творческого потенциала жителей Краснокамского городского округа на основе культурной реновации» – уже сейчас находится в процессе реализации.Программа «Пермский край – территория культуры» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.