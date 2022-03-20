26 марта в Краснокамске состоится торжественная церемония открытия проекта «Расцветай, город»
Пермский край: новости дня
Краснокамск стал Центром культуры Пермского края 2022 года в I группе (население свыше 20 тыс. жителей).
«Мы разработали проект, основной идеей которого является развитие города Краснокамска через культуру и сотворчество его жителей, возрождение их общественной активности и усиление движения «Волонтёры культуры». Таким образом, главным действующим лицом проекта станет житель города Краснокамска, и с помощью его творческой активности преобразуется, расцветёт Краснокамск. Основным результатом проекта станет воспитание чувств уважения, любви и гордости жителей к историческому прошлому, сохранению традиций и ответственности за настоящее», - написано в проекте «Расцветай, город».
Сам проект включает три основных блока. Блок «Включайся» - это поддержка и развитие волонтёрских инициатив. Блок «Играй» направлен на развитие исторически сложившихся культурных брендов Краснокамска: бумага, игрушка, театр. Блок «Обновляйся» посвящён реновации Технического посёлка и дворца культуры Гознака.
Более десяти масштабных мероприятий ожидают жителей Краснокамска в течение 2022 года. Часть из них – акции, которые будут идти на протяжении нескольких месяцев. В частности, речь идёт о фестивале общественных организаций «Красный. Классный», о волонтёрской акции «Цифра+», в ходе которой дети и внуки научат старших всем премудростям владения современными гаджетами. И конечно, об информационном сопровождении, которое поможет узнавать всё самое важное и интересное о событиях и ходе реализации проекта.
Значительное место в программе отводится театральному направлению, что подкреплено самой историей территории: театр здесь появился ещё до того, как Краснокамску был присвоен статус города. А в конце ХХ века здесь открылась Детская театральная школа, одна из важнейших культурных и образовательных институций города. Так что направление, которое носит название «Театральный сезон» будет представлено очень разными событиями и, конечно, станет популярным среди жителей и, надеемся, гостей Краснокамска.
В 2022 году планируется реновация Технического посёлка и сквера Павла Бажова. В Краснокамске будут открыты музей наград Победы и интерактивный музей бумаги. На зданиях появятся граффити. А сквер Бажова будет благоустроен. К слову, преобразование Технического посёлка очень заинтересовало краснокамцев: в обсуждении проектов реновации участвовали более 7 тысяч жителей.
Таким образом, можно сказать, что цель проекта – «создание условий для активной реализации творческого потенциала жителей Краснокамского городского округа на основе культурной реновации» – уже сейчас находится в процессе реализации.
Программа «Пермский край – территория культуры» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.
«Мы разработали проект, основной идеей которого является развитие города Краснокамска через культуру и сотворчество его жителей, возрождение их общественной активности и усиление движения «Волонтёры культуры». Таким образом, главным действующим лицом проекта станет житель города Краснокамска, и с помощью его творческой активности преобразуется, расцветёт Краснокамск. Основным результатом проекта станет воспитание чувств уважения, любви и гордости жителей к историческому прошлому, сохранению традиций и ответственности за настоящее», - написано в проекте «Расцветай, город».
Сам проект включает три основных блока. Блок «Включайся» - это поддержка и развитие волонтёрских инициатив. Блок «Играй» направлен на развитие исторически сложившихся культурных брендов Краснокамска: бумага, игрушка, театр. Блок «Обновляйся» посвящён реновации Технического посёлка и дворца культуры Гознака.
Более десяти масштабных мероприятий ожидают жителей Краснокамска в течение 2022 года. Часть из них – акции, которые будут идти на протяжении нескольких месяцев. В частности, речь идёт о фестивале общественных организаций «Красный. Классный», о волонтёрской акции «Цифра+», в ходе которой дети и внуки научат старших всем премудростям владения современными гаджетами. И конечно, об информационном сопровождении, которое поможет узнавать всё самое важное и интересное о событиях и ходе реализации проекта.
Значительное место в программе отводится театральному направлению, что подкреплено самой историей территории: театр здесь появился ещё до того, как Краснокамску был присвоен статус города. А в конце ХХ века здесь открылась Детская театральная школа, одна из важнейших культурных и образовательных институций города. Так что направление, которое носит название «Театральный сезон» будет представлено очень разными событиями и, конечно, станет популярным среди жителей и, надеемся, гостей Краснокамска.
В 2022 году планируется реновация Технического посёлка и сквера Павла Бажова. В Краснокамске будут открыты музей наград Победы и интерактивный музей бумаги. На зданиях появятся граффити. А сквер Бажова будет благоустроен. К слову, преобразование Технического посёлка очень заинтересовало краснокамцев: в обсуждении проектов реновации участвовали более 7 тысяч жителей.
Таким образом, можно сказать, что цель проекта – «создание условий для активной реализации творческого потенциала жителей Краснокамского городского округа на основе культурной реновации» – уже сейчас находится в процессе реализации.
Программа «Пермский край – территория культуры» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.
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