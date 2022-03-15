В Перми судебные приставы проконтролировали выдачу лекарственных средств больным редкими заболеваниями

10.14 Среда, 23 марта 2022
Пермский край: новости дня
Благодаря работникам органов принудительного исполнения 9 пациентов с тяжелыми заболеваниями обеспечены необходимыми медикаментами. Пермякам были жизненно необходимы дорогостоящие лекарства, которые должны были предоставляться им бесплатно, но этого не было сделано. Тогда сами нуждающиеся и их законные представители обратились в суд за защитой своих прав.

Суд встал на сторону истцов и обязал Министерство Здравоохранения Пермского края обеспечить граждан медикаментами в полном объеме. Судебные решения поступили на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю.

Сотрудник ведомства предупредил руководство регионального Минздрава об административной и уголовной ответственности за неисполнение судебных решений. Также судебный пристав уведомил представителей организации-должника о том, что за несвоевременное выполнение требований по каждому исполнительному документу будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей. Не желая наступления негативных правовых последствий, Министерство Здравоохранения Пермского края закупили все необходимые лекарства и передали их взыскателям.

На данный момент 2 взрослых граждан и 7 несовершеннолетних детей обеспечены лекарствами от спинально-мышечной атрофии, эпилепсии, муковисцидоза и других тяжелых заболеваний. Теперь пермяки могут быть уверены, что не останутся без необходимых лечебных препаратов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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