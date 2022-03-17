Эксперты Росреестра проконсультируют и проведут бесплатные мастер-классы и лекции на Ярмарке недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 24 по 27 марта в выставочном центре «Пермская ярмарка» пройдет Межрегиональная выставка «Ярмарка недвижимости-2022» и Камский форум профессионалов рынка недвижимости.В мероприятии примут участие и эксперты Управления Росреестра по Пермскому краю. Выбрать квартиру или дом, проконсультироваться у специалистов Росреестра о нюансах оформления недвижимости, посетить мастер-классы и лекции экспертов – все это возможно в одном месте.Программа мероприятий Управления Росреестра по Пермскому краю на «Ярмарке недвижимости»:24-27 марта – консультирование граждан, стенд Управления Росреестра;24 марта с 10.00 до 19.00 - мастер-класс на тему «Онлайн-заказ выписок из ЕГРН. Как узнать о готовности документов в режиме онлайн», запись по телефону (342) 205-95-73 (добавочный 1473), стенд Управления Росреестра;25 марта в 16.30 - лекция на тему «Смена вида разрешенного использования земельного участка» (открытый лекторий).Для профессиональных участников рынка недвижимости будут интересны и полезны мероприятия Камского форума с участием экспертов Управления Росреестра:25 марта, 10.00-11.30, секция по оценке – «О взаимодействии Росреестра с правообладателями объектов недвижимости при проведении очередного цикла кадастровой оценки земельных участков с 1 января 2022 года» расскажет заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Чернявская, зал «Конгресс-Холл»;25 марта, 10.00-10.30, юридическая секция «Узнай из первых уст» - «Новое в законодательстве о долевом строительстве», докладчик - Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве, конференц-зал «Кама»; 25 марта, 10.30-11.00, юридическая секция «Узнай из первых уст» - «Новый статус домов блокированной застройки. Дачная амнистия 2.0. Строительство на землях сельхозназначения, предоставленных крестьянско-фермерским хозяйствам», докладчик - Светлана Трофимова, начальник отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на объекты капитального строительства, конференц-зал «Кама»;25 марта, 12.00-13.30, секция по вопросам развития рынка ИЖС - «О реализации в Прикамье сервиса «Земля для стройки», докладчик - Ольга Исмагилова, начальник отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, зал «Конгресс-Холл».Эксперты Управления Росреестра будут консультировать посетителей «Ярмарки недвижимости» 24, 25, 26 марта с 10.00 до 19.00, 27 марта - с 10.00 до 17.00, Пермь, шоссе Космонавтов, 59, 2 этаж, вход свободный.