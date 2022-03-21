В Кадастровой палате по Пермскому краю рассказали о незаконных схемах перепродажи сведений о недвижимости

13.02 Вторник, 22 марта 2022
Пермский край: новости дня
Несмотря на законодательный запрет перепродажи сведений из Единого государственного реестра недвижимости, участники рынка по-прежнему сталкиваются с предложениями недорого получить необходимую им информацию. О том, какие риски несут в себе такие предложения и как получить выписку из ЕГРН из официального источника, рассказали в Кадастровой палате по Пермскому краю.

В 2021 году законом установлен запрет на работу сторонних интернет-сервисов, программ и приложений, посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам Росреестра и предоставляются сведения ЕГРН. Исключение - предоставление информации о недвижимости, не соответствующей форме выписок из ЕГРН, имеющей иное содержание (отсутствует ряд сведений, содержащихся в официальной выписке), а также не подписанной официально от имени Росреестра.

В настоящее время Росреестр ведет активную работу по выявлению и блокировке сайтов-двойников в интернете. Уже с начала 2022 года заблокировано 10 сайтов-двойников и 13 административных исков находятся на стадии рассмотрения. В общей сложности заблокировано более 200 сайтов-двойников.

Однако даже сейчас одной из распространённых схем перепродажи сведений ЕГРН по-прежнему является создание сайтов-посредников, использующих в качестве источника информации официальный справочный сервис Росреестра «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Такие сайты, как правило, имеют собственный дизайн, отличный от сайта Росреестра, и представляют собой форму для заполнения и оплаты запросов. Сайт-посредник собирает и передаёт данные для дальнейшего их внесения в форму запроса официального сервиса Росреестра, а затем предоставляет пользователю полученную через официальный государственный ресурс выписку из ЕГРН.

Создатели сайтов-посредников часто продают подписку на свои сервисы. В отдельных случаях создатели таких сайтов заключают договоры от своего лица на обслуживание участников рынка недвижимости, которых могут вводить в заблуждение, информируя о наличии договора с Росреестром и демонстрируя официальную форму предоставляемых выписок из ЕГРН. В результате пользователь незаконных сервисов всегда переплачивает посреднику.

«Выписки, полученные через справочный сервис Росреестра при помощи сайтов-посредников, легко распознать - их номер в верхней левой части всегда начинается на цифру 99, например № 99/2022/00000000.

Используя справочный сервис Росреестра, посредники могут получить общедоступные сведения, например, выписку из ЕГРН «Об основных характеристиках и зарегистрированных правах» или выписку из ЕГРН «О переходе прав на объект недвижимости», которые содержат не всю информацию, необходимую для всесторонней проверки недвижимости в ходе различных сделок.

Самая полная общедоступная информация об объекте недвижимости, в том числе сведения о ранее возникших правах (до 1998 года) и координатах поворотных точек границ земельных участков, содержится в выписке из ЕГРН «Об объекте недвижимости». Получить такую выписку можно с помощью электронных сервисов Росреестра: www.rosreestr.gov.ru (Личный кабинет), Кадастровой палаты: www.spv.kadastr.ru, портала Госуслуг: www.gosuslugi.ru или в бумажном виде - в офисах МФЦ.

Самым быстрым способом будет являться получение выписки из ЕГРН онлайн, но он требует наличия электронной цифровой подписи. Сведения из ЕГРН, полученные одним из официальных способов, будут содержать актуальную информацию и исключат риски при совершении сделки с недвижимостью», - разъясняет Елена Тимшина, заместитель директора Кадастровой палаты по Пермскому краю.

Кадастровая палата по Пермскому краю рекомендует перед совершением сделок с недвижимостью запрашивать как можно более полную информацию о ней при помощи официальных сервисов Росреестра. Помните, что риски при совершении сделок с недвижимостью на основании сведений ЕГРН, полученных при помощи различных незаконных сервисов, ложатся на стороны сделки.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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