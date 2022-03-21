В Кадастровой палате по Пермскому краю рассказали о незаконных схемах перепродажи сведений о недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Несмотря на законодательный запрет перепродажи сведений из Единого государственного реестра недвижимости, участники рынка по-прежнему сталкиваются с предложениями недорого получить необходимую им информацию. О том, какие риски несут в себе такие предложения и как получить выписку из ЕГРН из официального источника, рассказали в Кадастровой палате по Пермскому краю.В 2021 году законом установлен запрет на работу сторонних интернет-сервисов, программ и приложений, посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам Росреестра и предоставляются сведения ЕГРН. Исключение - предоставление информации о недвижимости, не соответствующей форме выписок из ЕГРН, имеющей иное содержание (отсутствует ряд сведений, содержащихся в официальной выписке), а также не подписанной официально от имени Росреестра.В настоящее время Росреестр ведет активную работу по выявлению и блокировке сайтов-двойников в интернете. Уже с начала 2022 года заблокировано 10 сайтов-двойников и 13 административных исков находятся на стадии рассмотрения. В общей сложности заблокировано более 200 сайтов-двойников.Однако даже сейчас одной из распространённых схем перепродажи сведений ЕГРН по-прежнему является создание сайтов-посредников, использующих в качестве источника информации официальный справочный сервис Росреестра «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Такие сайты, как правило, имеют собственный дизайн, отличный от сайта Росреестра, и представляют собой форму для заполнения и оплаты запросов. Сайт-посредник собирает и передаёт данные для дальнейшего их внесения в форму запроса официального сервиса Росреестра, а затем предоставляет пользователю полученную через официальный государственный ресурс выписку из ЕГРН.Создатели сайтов-посредников часто продают подписку на свои сервисы. В отдельных случаях создатели таких сайтов заключают договоры от своего лица на обслуживание участников рынка недвижимости, которых могут вводить в заблуждение, информируя о наличии договора с Росреестром и демонстрируя официальную форму предоставляемых выписок из ЕГРН. В результате пользователь незаконных сервисов всегда переплачивает посреднику.«Выписки, полученные через справочный сервис Росреестра при помощи сайтов-посредников, легко распознать - их номер в верхней левой части всегда начинается на цифру 99, например № 99/2022/00000000.Используя справочный сервис Росреестра, посредники могут получить общедоступные сведения, например, выписку из ЕГРН «Об основных характеристиках и зарегистрированных правах» или выписку из ЕГРН «О переходе прав на объект недвижимости», которые содержат не всю информацию, необходимую для всесторонней проверки недвижимости в ходе различных сделок.Самая полная общедоступная информация об объекте недвижимости, в том числе сведения о ранее возникших правах (до 1998 года) и координатах поворотных точек границ земельных участков, содержится в выписке из ЕГРН «Об объекте недвижимости». Получить такую выписку можно с помощью электронных сервисов Росреестра: www.rosreestr.gov.ru (Личный кабинет), Кадастровой палаты: www.spv.kadastr.ru, портала Госуслуг: www.gosuslugi.ru или в бумажном виде - в офисах МФЦ.Самым быстрым способом будет являться получение выписки из ЕГРН онлайн, но он требует наличия электронной цифровой подписи. Сведения из ЕГРН, полученные одним из официальных способов, будут содержать актуальную информацию и исключат риски при совершении сделки с недвижимостью», - разъясняет Елена Тимшина, заместитель директора Кадастровой палаты по Пермскому краю.Кадастровая палата по Пермскому краю рекомендует перед совершением сделок с недвижимостью запрашивать как можно более полную информацию о ней при помощи официальных сервисов Росреестра. Помните, что риски при совершении сделок с недвижимостью на основании сведений ЕГРН, полученных при помощи различных незаконных сервисов, ложатся на стороны сделки.