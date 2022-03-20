Быстрее, выше, сильнее! Судебные приставы Перми встретили весну спортивными победами

Марина Осипова © Вечерние ведомости

19 марта спортивная база «Динамо» приветствовала атлетов и болельщиков. И пусть в программе праздника значились такие удивительные виды спорта, как супердженга и шутливый биатлон — борьба развернулась нешуточная. Спустя два года ожидания, судебные приставы краевой столицы собрались, чтобы определить победителей 5-х Зимних Олимпийских игр среди членов профсоюза УФССП России по Пермскому краю.В мероприятии участвовали сотрудники городских подразделений ведомства. Всего 5 команд. Каждая из сборных должна была не только продемонстрировать физическую подготовку, но и набрать максимум очков в конкурсе актерского мастерства. С этим на отлично справились работники Управления ФССП России по Пермскому краю, за что и были награждены кубком «Приз зрительских симпатий», а вот в общекомандном зачете им удалось занять лишь второе место. На вершину пьедестала поднялись спортсмены из отдела судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми. Третьими в зимних олимпийских играх стали сотрудники отделения по взысканию штрафов по г. Перми № 2.Несмотря на призовые места, главными в этот день были не кубки, а долгожданная встреча с коллегами вне рабочих буден. На природу вместе со своими родными приехали болельщики, которые поддерживали спортсменов и дарили волю к победе. Так что «веселые старты» стали отличным поводом собраться вместе тем, кто долгое время был вынужден общаться по электронной почте из-за ковидных ограничений.Проводы зимы в кругу знакомых и родных стали возможны благодаря профсоюзу Управления ФССП России по Пермскому краю. И пока сотрудники ведомства с новыми силами берутся за свою ежедневную работу, Молодежный совет госучреждений готовиться к проведению Восьмого культурно-спортивного туристического фестиваля «Профсоюзный Олимп-2022».