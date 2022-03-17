Жители Прикамья могут узнать подробности форума «Сильные идеи для нового времени»

12.25 Вторник, 22 марта 2022
Пермский край: новости дня
Форум дает возможность каждому представить свои предложения, идеи, разработанные решения для развития города, региона или всей страны.

Пресс-конференция, посвященная сбору идей жителей к форуму «Сильные идеи для нового времени», пройдет сегодня в 13:00 по пермскому времени на сайте ТАСС: https://tass.ru/press.

В рамках мероприятия помощник президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и директор фонда Росконгресс Александр Стуглев расскажут подробности о концепции мероприятия, сроках его проведения и этапах, крауд-платформе сбора предложений и основных направлениях форума.

Напомним, форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет в России второй раз. К участию в нем пригласил региональные команды президент Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки субъектов РФ. Он отметил, что инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений будут полезны для «донастройки» программ развития страны и достижения национальных целей до 2030 года.

Сбор предложений проходит на крауд-платформе ideas.roscongress.org. Итоговое мероприятие, где будет представлено 100 лучших идей, пройдет летом.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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