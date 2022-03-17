Жительницу Прикамья осудят за уклонение от уплаты алиментов
Пермский край: новости дня
40-летняя жительница г. Верещагино Пермского края предстанет перед судом в качестве обвиняемой в совершении преступления против собственного ребенка. Безответственная мать отказывается платить алименты на содержание единственного сына.
По решению суда женщина обязана ежемесячно перечислять шестую часть своего дохода 9-тилетнему сыну, находящемуся под опекой. Однако на протяжении трех лет гражданка жизнью мальчика не интересовалась, от родительских обязанностей уклонялась, мер к официальному трудоустройству не предпринимала.
В рамках исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделе судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю, алиментщица была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей». Назначенное судом наказание — 10 суток ареста — гражданка отбыла, но должных выводов для себя не сделала, попыток оказать материальную помощь ребенку так и не предприняла, в связи с чем дознавателем службы в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В настоящее время ведется расследование, задолженность горе-матери составляет более 370 тысяч рублей.
Женщине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
По решению суда женщина обязана ежемесячно перечислять шестую часть своего дохода 9-тилетнему сыну, находящемуся под опекой. Однако на протяжении трех лет гражданка жизнью мальчика не интересовалась, от родительских обязанностей уклонялась, мер к официальному трудоустройству не предпринимала.
В рамках исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделе судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю, алиментщица была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей». Назначенное судом наказание — 10 суток ареста — гражданка отбыла, но должных выводов для себя не сделала, попыток оказать материальную помощь ребенку так и не предприняла, в связи с чем дознавателем службы в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В настоящее время ведется расследование, задолженность горе-матери составляет более 370 тысяч рублей.
Женщине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
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