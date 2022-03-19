Жителя Прикамья подозревают в сбыте фальшивых купюр

Марина Осипова © Вечерние ведомости

33-летнего жителя Полазны по горячим следам задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого МВД. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.Установлено, что прикамец купил пять поддельных купюр номиналом в две тысячи рублей. Злоумышленник расплатился фальшивкой в магазине и получил сдачу настоящими деньгами. Обнаружив подделку, сотрудница торговой точки сообщила об этом в правоохранительные органы, после чего экономические полицейские установили и задержали подозреваемого. При личном досмотре оперативники изъяли купюры, которые фигурант не успел сбыть.Подозреваемый взят под стражу, возбуждено уголовное дело.