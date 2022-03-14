Чтобы получить в собственность земельный участок под гаражом по «гаражной амнистии», нужно его отмежевать

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Управление Росреестра по Пермскому краю обратился пермяк с вопросом о получении в собственность земельного участка под гаражом по «гаражной амнистии». Сведения об участке внесены в Единый государственный реестр недвижимости, но его границы не установлены. Нужно ли проводить межевание земельного участка?В частную собственность предоставляются только те земельные участки, границы которых уточнены в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» (Земельный кодекс Российской Федерации).Марина Суворова, начальник отдела правового обеспечения Управления, комментирует ситуацию: «Никакой закон, и в том числе закон о «гаражной амнистии», не делает исключений из этого правила. Поэтому перед тем, как получить земельный участок под гаражом в собственность, нужно уточнить его границы. Сначала необходимо обратиться в орган местной власти или региональной, уполномоченный на предоставление земельных участков в собственность, с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка будет являться основанием для уточнения границ земельного участка и их учета в Едином государственном реестре недвижимости.К сведению. Результат уточнения границ земельного участка, или проведения процедуры межевания, - межевой план, подготовленный кадастровым инженером.После уточнения границ земельного участка уполномоченным органом будет принято решение о предоставлении земельного участка, занятого гаражом, в собственность».В рамках действия «гаражной амнистии» уполномоченные органы подают все документы в Росреестр для оформления права собственности гражданина на земельный участок под гаражом в электронном виде, госпошлина не уплачивается.