«Горьковка» приглашает пермяков на фотовыставку монет и заседание клуба

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького приглашает пермяков на выставку Банка России и клуб по освоению интернета для старшего поколения.21 марта открывается фотовыставка Банка России «Монеты славы», 16+. Она будет интересна тем, кто интересуется богатой историей отечественного спорта и любителям российской финансовой истории. Посетители увидят увеличенные высокохудожественные изображения монет из драгоценных и недрагоценных металлов. Каждое изображение монеты на фотопанно сопровождается рассказом о людях и событиях, принесших мировую славу отечественному спорту. Среди них - выдающиеся чемпионы: футболист Лев Яшин и лыжница Раиса Сметанина, ряд экспонатов посвящен XXII зимним Олимпийским играм в Сочи и XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в Казани. Фотоэкспозиция работает до 30 марта. Отдел социально-экономической литературы, для справок: 236-21-20 (доб. 117).22 марта в 16:00 состоится заседание клуба для лиц старшего возраста «Покорители инета», 16+. Главная тема - «Работа в личном кабинете сервиса «Сбербанк-онлайн». Платежи и переводы». Будет рассмотрен ряд вопросов:- Какие операции можно совершать в Сбербанк онлайн?- Как получить чек по операции, проведенной в Сбербанк Онлайн?- Что такое мобильный банк Сбербанка и как им пользоваться?- Какие счета есть в Сбербанке для пенсионеров?- Как зайти на сайт «Госуслуги» через Сбербанк Онлайн?Продолжит встречу рубрика «Окно в КиноМир». Объектом обсуждения станет немецкий экспрессионизм. Малый зал. Для справок: 236-21-63.