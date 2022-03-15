Ученики пермского лицея № 2 посетили Управление ФССП России по Пермскому краю

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Во многих школа г. Перми возрождается традиция профориентации для учеников выпускных классов. Ребята приходят в организации и на предприятия родного города, чтобы изнутри увидеть особенности работы в той или иной профессии.Ученики историко-социологического класса Лицея № 2 г. Перми посетили Управление ФССП России по Пермскому краю. Десятиклассники готовятся поступать на специальности, так или иначе связанные с правоведением, и многие из них через несколько лет станут дипломированными юристами. Но уже сейчас им стало интересно, как организована работа органов принудительного исполнения. В Управлении их встретила заместитель руководителя Екатерина Кылосова, которая рассказала гостям о буднях судебных приставов, особенностях работы и устроила экскурсию.Ребята не только посмотрели фильм о становлении ведомства, но и посетили музей Управления. В нем хранятся свидетельства того, как на территории сначала Пермской области, а потом и края росла и развивалась Служба. Ярким моментом встречи стало знакомство с боевым арсеналом судебных приставов и демонстрация силовых приемов работниками отряда особого назначения.Подобные экскурсии и встречи с учащимися разных школ и ВУЗов Пермского края не редкость для судебных приставов. Таким образом правоохранители рассказывают о своей профессии и стараются заинтересовать будущих молодых специалистов стать сотрудниками ведомства.