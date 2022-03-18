Пермский край отметил восьмую годовщину присоединения Крыма

17.31 Пятница, 18 марта 2022
Пермский край: новости дня
В регионе прошел флешмоб «Крымский мост», автопробег и концерт в рамках годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, а также в поддержку российских военных и спецоперации на Донбассе.

Праздничные мероприятия начались еще 16 марта. В Перми прошел флешмоб «Крымский мост», в котором поучаствовало около 120 человек: представители общественных организаций и молодёжных движений, студенческих отрядов и другие. Участники провели шествие из сквера им. Гоголя до Коммунального моста и выпустили в небо шарики в цветах российского триколора.

Сегодня в Парке Горького прошел праздничный концерт. На мероприятии участников поздравили губернатор Дмитрий Махонин: «8 лет назад для нашей страны свершилось историческое событие – Крым и Севастополь воссоединились с Россией. В силу служебных полномочий в 2014 году я лично видел, как люди в Крыму радовались этому. Наши регионы многое связывает и славное прошлое – победы в Великой Отечественной войне, и настоящее, и будущее. Я благодарен жителям Прикамья за помощь, которую мы оказываем сейчас жителям Донбасса, в эту непростую минуту. Вы в очередной раз проявили и подтвердили самые лучшие качества пермского характера».

Напомним, восемь лет назад жители Крымского полуострова обратились к России с призывом защитить их жизнь и права от украинских националистов. 4 февраля 2014 года президиум Верховного совета республики постановил инициировать провести общекрымский опрос о статусе полуострова «в условиях политического кризиса и рвения к власти групп национал-фашистского толка». 23 февраля в Крыму проходили протесты, главное требование было – отделение Крыма от Украины. 26 февраля в Симферополе прошли столкновения протестующих и представителей новой власти, в результате которых погибло два человека, а пострадало 30.

11 марта власти Крыма подписали Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта в территории прошел референдум, в которых можно было проголосовать за воссоединение с Россией или возвращение в границы Украины. По результатам голосования 96,77% граждан в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией, причем явка в обоих городах была более 80%, за референдумом следили наблюдатели от 21 страны.

Большинство стран не признало республику, на нее наложили жесткие санкции. Однако и в этих условиях жизнь крымчан в составе России значительно улучшилась. Сейчас в Крыму развиты местные рестораны, АЗС, магазины. Создана новая транспортная инфраструктура – построен мост через Керченский пролив, трасса «Таврида», аэропорт «Симферополь». Есть новая энергетическая инфраструктура – Таврическая и Балаклавская электростанции, газопровод «Крым – Кубань», энергетический мост с материком. На полуострове появилось сотни новых образовательных и медицинских учреждений, среди них клиническая больница в Симферополе, медцентр в Ялте. А еще Крым – любимое место туризма для россиян, за 8 лет его посетило почти 50 млн туристов.

Алексей Мельников, депутат Законодательного собрания Пермского края, отмечает стремительное развитие полуострова: «В прошлом году, летом, я с семьей отдыхал в Крыму. Нам очень понравилось. Уверен, в скором времени Крым станет не только курортной «жемчужиной» России, но и точкой бурного экономического роста».

Алексей Мельников также считает, что Россия приняла правильное решение и была обязана защитить жителей Донбасса, как и восемь лет назад крымчан: «Донбасс – исторически такая же российская территория, как и Крым. Поэтому я полностью поддерживаю решения нашего президента по освобождению ДНР и ЛНР. Многие проживающие там люди – такие же граждане России, как и мы. Поэтому наша страна была просто обязана защитить их от притеснений и зверств, творимых украинскими нацистами».

Между прочим, Пермский край тесно связан с Крымом исторически, не случайно в Перми есть одноименный микрорайон. Об этом рассказал председатель Регионального отделения Российского военно-исторического общества Пермского края Игорь Гладнев. Еще в конце XIX века уроженец Перми, меценат и археолог Сергей Строганов ежегодно снаряжал экспедиции в Крым. Результат этих поисков — Керченские клады и знаменитое скифское золото. Во время Крымской войны на территории Пермской губернии формировалось ополчение, туда переместили Пермские пушечные заводы (сейчас «Мотовилихинские заводы»). Во время Великой Отечественной войны в Пермь эвакуировали заводы из Крыма — Перекопский химический завод, Сакский завод и другие. Перемещали и заводы, и специалистов, и оборудование — так и появился в Перми район Крым. Кроме того, Керченский коксо-химический завод переместили из Крыма в Губаху, а металлургический — в Чусовой.

Игорь Гладнев также подчеркивает, что современный Крым изменился, в этом ему помогло взаимодействие с многими российскими регионами. «С точки зрения экономической и управленческой значительный шаг сделан вперед в Крыму. Введение законодательной базы, приведение к общему стандарту — эта работа была проведена. Я бываю в Крыму, видел результаты взаимодействия. Безусловно, важны инфраструктурные проекты: мост, транспортная система коммуникации — это шаг вперед», — заключил Игорь Гладнев.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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