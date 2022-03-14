Власти Карагая заплатят 1 млн рублей за длительное неисполнение социально значимых судебных решений

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Очередной крупный штраф назначен местной администрации за неисполнение решения суда об обеспечении пожарной безопасности на входящих в муниципалитет территориях. Бездействие обойдется чиновникам в 1 млн рублей.Месяцем ранее администрация Карагайского муниципального округа уже была оштрафована на 500 тысяч рублей за неисполнение требований исполнительного документа, связанных с обеспечением пожарной безопасности на территории Козьмодемьянского сельского поселения. Не заставило себя долго ждать очередное решение суда о наложении полумиллионного штрафа в связи с отсутствием аналогичных мер на территории Рождественского сельского поселения. За три года местные власти так и не обеспечили его административный центр запасами воды для целей пожаротушения и не создали условия для забора воды в любое время года в 4 деревнях, входящих в состав сельского поселения.Факт длительного нарушения прав и охраняемых законом интересов граждан был установлен в рамках работы по исполнительному производству, находящемуся на исполнении в отделении судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам УФССП России по Пермскому краю. При этом сотрудники органов принудительного исполнения неоднократно вручали требования об исполнении решения суда и применяли штрафные санкции за уклонение от возложенных обязанностей.Таким образом, в отношении администрации Карагайского муниципального округа судебным приставом был составлен протокол по ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение должником исполнительного документа, содержащего требования неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной безопасности в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о наложении административного штрафа».Рассмотрев материалы дела, суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и подвергнул его наказанию в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.