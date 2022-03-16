Депутаты Пермской гордумы обсудили условия аренды земельных участков для размещения гаражей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На заседаниях комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию и комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами рассмотрели вопрос платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Проект решения предлагает Порядок определения платы за использование земельных участков для возведения гаражей, являющихся некапитальными строениями. Документ устанавливает годовую плату в размере двукратной ставки земельного налога, рассчитанного для площади, занимаемой гаражом.Депутат Сергей Захаров поинтересовался, с чем связана двойная ставка налога.Начальник департамента земельных отношений города Перми Елена Гонцова напомнила: «Существует решение Пермской городской Думы №68, которое определяет плату за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставленные в аренду гражданам, в том числе и под размещение гаражей. Это решение определяет размер двойной ставки, мы предлагаем использовать эту же аналогию».Председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе попросил уточнить, какова будет средняя сумма арендной платы за использование одного места под гараж.Елена Гонцова пояснила, что в год плата за такой участок составит от 1500 до 2200 рублей, то есть значительно ниже стоимости машиноместа на платных парковках.Кроме того, депутатов интересовало, будет ли у владельцев незаконно размещенных и попавших в перечень под снос гаражей возможность заключить договоры и платить за аренду в бюджет Перми.Схема размещения таких гаражей еще не утверждена, пояснила начальник департамента земельных отношений: «Наша задача - сделать так, чтобы гаражи были размещены в каждом районе города. Кроме того, они должны располагаться в одном месте, единичные объекты в такой схеме не должны появляться. Также планируется сформировать требования к внешнему облику таких строений и внести эти требования в правила благоустройства».