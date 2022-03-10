Жителей Прикамья приглашают поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Идеи победителей будут доработаны и воплощены с привлечением поддержки на уровне региона и страны.К участию в организации конкурса региональные команды пригласил президент Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. Он отметил, что новые идеи развития страны сейчас особенно необходимы: «Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы, и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений».Форум в этом году пройдет летом, точная дата будет сообщена позднее. А пока можно подать свою идею или проект на крауд-платформе ideas.roscongress.org. Там можно получить экспертную оценку и найти единомышленников. Лучшие 100 идей будут представлены на очном этапе форума.Прошлый форум «Сильные идеи для нового времени» проходил в ноябре 2020 года. Там участвовали проекты из Пермского края, есть наши активисты и среди топа-300. Это проекты «Отраслевые системы построения персональных траекторий обучения на данных» и «100 идей в интересах благополучия детства».