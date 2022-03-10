Жителей Прикамья приглашают поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»

15.53 Четверг, 17 марта 2022
Пермский край: новости дня
Идеи победителей будут доработаны и воплощены с привлечением поддержки на уровне региона и страны.

К участию в организации конкурса региональные команды пригласил президент Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. Он отметил, что новые идеи развития страны сейчас особенно необходимы: «Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы, и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений».

Форум в этом году пройдет летом, точная дата будет сообщена позднее. А пока можно подать свою идею или проект на крауд-платформе ideas.roscongress.org. Там можно получить экспертную оценку и найти единомышленников. Лучшие 100 идей будут представлены на очном этапе форума.

Прошлый форум «Сильные идеи для нового времени» проходил в ноябре 2020 года. Там участвовали проекты из Пермского края, есть наши активисты и среди топа-300. Это проекты «Отраслевые системы построения персональных траекторий обучения на данных» и «100 идей в интересах благополучия детства».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Эксперты прогнозируют «ползучий» рост цен на молочную продукцию в России
10 марта 2022
Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
09 марта 2022
Марина Агальцова: «У ЕСПЧ есть альтернатива, но она беззубая»
17 марта 2022
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
11 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:58 Депутаты Пермской гордумы обсудили условия аренды земельных участков для размещения гаражей
15:53 Жителей Прикамья приглашают поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»
14:15 ПЦБК заключила соглашение о сотрудничестве с НИУ ВШЭ – Пермь и школой №123
13:26 Осужден житель Прикамья, напавший на пожилую женщину в храме
13:17 В Прикамье обследовали более 2600 гектаров земель
Марина Агальцова: «У ЕСПЧ есть альтернатива, но она беззубая»
10:04 В Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю работает телефон доверия
17:50 В Telegram создан канал «Релокейшн» для россиян, притесняемых за рубежом
15:10 Пермякам рекомендуют не использовать воду из родников
14:18 Жительницу Прикамья будут судить за кражу телефона
13:00 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку «Лица Победы»
12:54 В Перми заработал новый корпус школы №79
09:24 Житель Лысьвы пытался сбежать на санях от родительского долга
13:06 В феврале в столице Прикамья родились 892 ребенка
13:01 На этой неделе открывается проект «59 фестивалей 59 региона»
12:55 Жительницу Прикамья подозревают в мошенничестве
Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
12:47 Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
09:17 В Перми долг в пользу ресурсоснабжающей организации взыскан после реализации помещения под магазин
13:46 Росреестр советует прикамцам, как найти кадастрового инженера
13:27 Жительницу Прикамья обвиняют в повторной продаже алкоголя несовершеннолетнему
13:08 Ревакцинацию от коронавируса завершили более 235 тысяч прикамцев
12:37 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку и концерты
Все новости
18:05 Депутат Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии «абсолютным фейком»
17:31 Правозащитники открыли в Телеграме «горячую линию» для призывников и военнослужащих
16:44 Миллиардер Фридман признался, что из-за санкций не может нанять уборщицу
15:32 ФНС не будет штрафовать магазины за невыдачу чека на фоне дефицита кассовой ленты
14:54 В Минпромторге заявили, что в России не будет дефицита бытовой химии и товаров гигиены
Марина Агальцова: «У ЕСПЧ есть альтернатива, но она беззубая»
14:02 Минфин России осуществил выплату купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн
12:56 Дмитрий Медведев завел телеграм-канал и первый пост посвятил «оголтелой русофобии»
12:32 Фракция ЛДПР проводит опрос о возвращении смертной казни, «за» высказались уже 56%
11:20 Твиттер удалил более 50 000 материалов о событиях на Украине
10:18 Марина Агальцова: «У ЕСПЧ есть альтернатива, но она беззубая»
10:00 Президент Путин — о «пятой колонне» и «самоочищении общества» в России. Текст обращения
16:07 Американская фармкомпания Eli Lilly не прекращает поставки инсулина в Россию
14:27 Сайт издания «Кавказский узел»* заблокирован на территории России
13:24 Токаев предложил масштабные реформы в Казахстане, в том числе переход от суперпрезидентской формы правления
12:33 YouTube заблокировал православный телеканал «Спас», имеющий более 1 миллиона подписчиков
Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
12:15 Информационный портал «Юграпро» приостановил работу на фоне требований со стороны силовых структур
11:19 Спикер Госдумы Володин сообщил, что Россия не перечислила взнос в 4 млрд в Совет Европы, эти деньги пойдут на поддержку граждан
10:17 Георгий Амусин: «Психика у людей встала на дыбы»
09:34 За неделю нефтяные котировки упали на 20-30%
16:18 В Госдуме заявили, что в России уже заблокированы около 20 популярных сервисов VPN
15:50 Хинштейн: пользователи не будут нести ответственность за публикации в Инстаграм, если Meta признают экстремистской
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK