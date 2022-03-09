ПЦБК заключила соглашение о сотрудничестве с НИУ ВШЭ – Пермь и школой №123

14.15 Четверг, 17 марта 2022
Пермский край: новости дня
Матвей Ефименко
В Перми подписано соглашение о сотрудничестве между Группой предприятий «ПЦБК», Пермским филиалом «Высшей школы экономики» и школой №123. Соглашение включает взаимодействие по разным направлениям, но сейчас первостепенной задачей является подготовка одиннадцатиклассников школы к ЕГЭ по трем предметам: математике, русскому языку и физике. Лучшие преподаватели НИУ ВШЭ уже начали занятия с ребятами, математическое направление курирует ординарный профессор вуза Анатолий Иванов.

Руководство школы №123 обратилось к депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Бойченко с инициативой усилить подготовку будущих выпускников, а также провести курсы повышения квалификации для учительского коллектива. Депутат поддержал идею и предложил преподавателям Пермского кампуса Высшей школы экономики включиться в этот проект. Результатом стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор Группы предприятий «ПЦБК» Юрий Марков, директор НИУ ВШЭ – Пермь Галина Володина и директор школы №123 Евгений Краев.

Александр Бойченко рассказал, что у сотрудничества с Пермским кампусом «ВШЭ» давняя история: «Когда школа из отдаленного района Перми выражает желание поднять образовательный уровень своих выпускников, такие инициативы нужно поддерживать. Преподаватели вуза поделятся своими наработками, знаниями и с педагогами, и с детьми».

Галина Володина отметила, что у преподавателей Вышки большой опыт экспресс-подготовки школьников к ЕГЭ в рамках работы Университетско-школьного кластера НИУ ВШЭ – Пермь. Уже проведены мероприятия по оценке уровня знаний старшеклассников школы № 123 по трем предметам – математике, русскому языку и физике, организовано установочное собрание, намечена дальнейшая работа с учениками.

«Самое главное – вкладываться в детей, они будущее нашего общества, но на всех занятиях ребят с нашими преподавателями присутствуют и педагоги школы, ведь когда признанные эксперты уровня Анатолия Прокопьевича Иванова работают со школьниками, учителя много интересного могут подчеркнуть и для себя», – отметила директор НИУ ВШЭ – Пермь.

Соглашение также предполагает подготовку специалистов, которые необходимы «ПЦБК», реализацию программ дополнительного образования для действующих сотрудников компании, проведение совместных мероприятий по профориентации для учеников школы №123 и студентов вуза. Группа предприятий «ПЦБК» – социальный партнер 123-й школы с первого дня ее работы. Сотрудничество охватывает разные направления: развитие кадетского движения, экологические проекты, обеспечение безопасности в школе профориентация и другие. Для школьников проводятся экскурсии на производство, самые заинтересованные учащиеся даже пишут проектные работы, выступая затем на научно-практических конференциях. «ПЦБК» заинтересован в том, чтобы ученики школы №123 добивались высоких результатов в учебе.

Как подчеркнул генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков, на предприятии трудятся специалисты более 150 профессий, что дает выпускникам широкий выбор: «Это в основном технические специальности, но нам также нужны айтишники, экономисты. Нам небезразлично, какие результаты по ЕГЭ получат учащиеся 123-й школы, поэтому мы рады сотрудничеству с Высшей школой экономики».

Сегодня «ПЦБК» – это современное цифровое предприятие, которое постоянно модернизирует производство и увеличивает выпуск качественной продукции. ГП ПЦБК входит в топ-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в стране. По итогам прошлого года объем уплаченных налогов составил почти 3,5 млрд рублей, а объем выручки увеличился до 19,6 млрд рублей. В 2022 году планируемая выручка составит 22,7 млрд рублей. Сейчас на «ПЦБК» работает 2,6 тысячи человек.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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