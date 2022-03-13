Осужден житель Прикамья, напавший на пожилую женщину в храме

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Очере суд вынес приговор 64-летнему местному жителю. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина признан виновным в совершении разбоя.В мае 2021 года в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя: на его жену в городском храме напали, избили и похитили деньги.70-летняя женщина работала в церковной лавке. Пьяный истопник храма неожиданно подошел к ней, достал кухонный нож, приставил к горлу женщины и заставил отдать ему все деньги из кассы. Сумма в 10 тысяч рублей показалась ему недостаточной, и злоумышленник потребовал отдать личные сбережения. Забрав из кошелька пенсионерки единственную купюру в 50 рублей, он стал бить женщину по лицу и душить. Когда она перестала сопротивляться, истопник ушел и скрылся.Фигурант прежде неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления против личности, провел за решеткой более 25 лет. Собственного жилья у него не было, он жил при храме на пособие по инвалидности и помощь прихожан.Суд приговорил виновного к 10 годам в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года.