В Telegram создан канал «Релокейшн» для россиян, притесняемых за рубежом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Симфонический оркестр Монреаля отменил выступление 20-летнего российского пианиста-вундеркинда Александра Малофеева из-за его национальности. Крупнейший пражский застройщик Central Group сообщил, что больше не будет продавать или сдавать в аренду жилье россиянам. Об этих и сотнях других случаях притеснения российских граждан за рубежом рассказывает телеграм-канал «Релокейшн».После начала спецоперации России на Украине жители стран Европы и США изменили в негативную сторону свое отношение к россиянам, которые сейчас находятся за границей. Случаев дискриминации стало так много, что в мессенджере Telegram инициативной группой был создан канал «Релокейшн»: https://t.me/relocationru.В нем публикуются истории россиян, столкнувшихся с пренебрежительным или агрессивным отношением к себе за рубежом. Любой может прислать сюда свой рассказ и обсудить его с другими участниками, которые попали в похожую ситуацию.В своих историях, публикуемых в канале, россияне отмечают, что некоторые иностранцы не ограничиваются бойкотом, а совершают реальные преступления против русских.Примеров приводится много: неделю назад в Германии разгромили российский продуктовый магазин; россиянка, проживающая на Кипре, рассказала о том, что местные жители бросают в русских мусор и окурки. Также описан вопиющий случай, который произошел в Мюнхене: частная клиника отказала в медицинской помощи клиентам, имеющим российское или белорусское гражданство. Администрация клиники сообщила, что не будет принимать даже экстренных больных.Стоит отметить, что проблему русофобии признают и иностранные политики. Президент Турции Реджел Тайип Эрдоган публично высказался в защиту российских граждан и заявил о недопустимости «фашистского отношения» к ним западных стран. В правительстве Германии, в свою очередь, сообщили, что не потерпят нападок на русскоговорящее население страны.