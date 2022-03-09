В Перми заработал новый корпус школы №79

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районе Перми открылся новый корпус школы №79. Здание на Цимлянской, 4 рассчитано более чем на 900 мест, в нем будут учиться ребята с 5-го по 11-й классы. Раньше здесь находилась школа-интернат для детей работников ОАО «РЖД».В открытии нового корпуса приняли участие глава Перми Алексей Дёмкин, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Наталья Мельник, заместитель председателя Максим Спиридонов, депутаты Екатерина Лялина и Эдуард Гараев.Как отметил Дмитрий Малютин, власти Перми целенаправленно решают задачу по созданию новых мест в образовательных учреждениях: «Тренд по обновлению сети школ, детских садов и материальной базы мы, конечно, будем продолжать. Ученики и преподаватели во всех районах Перми должны иметь возможность учиться и работать в достойных условиях».«По эмоциям детей в классе, с которыми удалось немножко пообщаться, мы понимаем, что городские власти идут по верному пути, - сказал Алексей Дёмкин. - То, как сегодня оборудуются школы Перми, - правильная реализация наших идей, наших замыслов. Это правильное вложение денежных средств. Мы вкладываем деньги в наших детей, в наше будущее».На протяжении целого ряда лет в городе ведется активное строительство в сфере образования, напомнила Наталья Мельник: «Это один из ключевых социальных приоритетов для Пермской городской Думы и администрации Перми. Важно, чтобы в Орджоникидзевском и других районах эта работа продолжалась».В новом корпусе школы №79 отремонтирована крыша, проведена внутренняя отделка, демонтированы старые постройки на территории школы. Появились учебные кабинеты с лабораториями для изучения химии, физики, биологии. Уникальным оборудованием оснащены кабинеты географии, информатики и астрономии: робототехника, 3D-принтеры, лазерные сканеры, цифровые панели сделают учебные дисциплины интересней и наглядней.«Благодаря современному образовательному пространству наши ребята смогут получить не только базовые школьные данные, но и смогут создавать технологические и коммерческие продукты для разных отраслей, - подчеркнула директор школы Венера Веселухина. - Хочу еще раз поблагодарить администрацию города и депутатский корпус за поддержку».