В Перми заработал новый корпус школы №79
Пермский край: новости дня
Фото: Пермская городская дума
В Орджоникидзевском районе Перми открылся новый корпус школы №79. Здание на Цимлянской, 4 рассчитано более чем на 900 мест, в нем будут учиться ребята с 5-го по 11-й классы. Раньше здесь находилась школа-интернат для детей работников ОАО «РЖД».
В открытии нового корпуса приняли участие глава Перми Алексей Дёмкин, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Наталья Мельник, заместитель председателя Максим Спиридонов, депутаты Екатерина Лялина и Эдуард Гараев.
Как отметил Дмитрий Малютин, власти Перми целенаправленно решают задачу по созданию новых мест в образовательных учреждениях: «Тренд по обновлению сети школ, детских садов и материальной базы мы, конечно, будем продолжать. Ученики и преподаватели во всех районах Перми должны иметь возможность учиться и работать в достойных условиях».
«По эмоциям детей в классе, с которыми удалось немножко пообщаться, мы понимаем, что городские власти идут по верному пути, - сказал Алексей Дёмкин. - То, как сегодня оборудуются школы Перми, - правильная реализация наших идей, наших замыслов. Это правильное вложение денежных средств. Мы вкладываем деньги в наших детей, в наше будущее».
На протяжении целого ряда лет в городе ведется активное строительство в сфере образования, напомнила Наталья Мельник: «Это один из ключевых социальных приоритетов для Пермской городской Думы и администрации Перми. Важно, чтобы в Орджоникидзевском и других районах эта работа продолжалась».
В новом корпусе школы №79 отремонтирована крыша, проведена внутренняя отделка, демонтированы старые постройки на территории школы. Появились учебные кабинеты с лабораториями для изучения химии, физики, биологии. Уникальным оборудованием оснащены кабинеты географии, информатики и астрономии: робототехника, 3D-принтеры, лазерные сканеры, цифровые панели сделают учебные дисциплины интересней и наглядней.
«Благодаря современному образовательному пространству наши ребята смогут получить не только базовые школьные данные, но и смогут создавать технологические и коммерческие продукты для разных отраслей, - подчеркнула директор школы Венера Веселухина. - Хочу еще раз поблагодарить администрацию города и депутатский корпус за поддержку».
В открытии нового корпуса приняли участие глава Перми Алексей Дёмкин, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Наталья Мельник, заместитель председателя Максим Спиридонов, депутаты Екатерина Лялина и Эдуард Гараев.
Как отметил Дмитрий Малютин, власти Перми целенаправленно решают задачу по созданию новых мест в образовательных учреждениях: «Тренд по обновлению сети школ, детских садов и материальной базы мы, конечно, будем продолжать. Ученики и преподаватели во всех районах Перми должны иметь возможность учиться и работать в достойных условиях».
«По эмоциям детей в классе, с которыми удалось немножко пообщаться, мы понимаем, что городские власти идут по верному пути, - сказал Алексей Дёмкин. - То, как сегодня оборудуются школы Перми, - правильная реализация наших идей, наших замыслов. Это правильное вложение денежных средств. Мы вкладываем деньги в наших детей, в наше будущее».
На протяжении целого ряда лет в городе ведется активное строительство в сфере образования, напомнила Наталья Мельник: «Это один из ключевых социальных приоритетов для Пермской городской Думы и администрации Перми. Важно, чтобы в Орджоникидзевском и других районах эта работа продолжалась».
В новом корпусе школы №79 отремонтирована крыша, проведена внутренняя отделка, демонтированы старые постройки на территории школы. Появились учебные кабинеты с лабораториями для изучения химии, физики, биологии. Уникальным оборудованием оснащены кабинеты географии, информатики и астрономии: робототехника, 3D-принтеры, лазерные сканеры, цифровые панели сделают учебные дисциплины интересней и наглядней.
«Благодаря современному образовательному пространству наши ребята смогут получить не только базовые школьные данные, но и смогут создавать технологические и коммерческие продукты для разных отраслей, - подчеркнула директор школы Венера Веселухина. - Хочу еще раз поблагодарить администрацию города и депутатский корпус за поддержку».
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