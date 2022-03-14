Житель Лысьвы пытался сбежать на санях от родительского долга

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель г. Лысьвы готов был потягаться в скорости с автомобилем службы судебных приставов, только вот транспорт он выбрал не тот — сани, запряженные лошадью.Мужчина длительное время не оказывал финансовую помощь своим детям, что дало основание сотрудникам отделения судебных приставов по г. Лысьве УФССП России по Пермскому краю возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Узнав, что ему может грозить реальное лишение свободы, алиментообязанный гражданин решил затаиться. Сотрудники ведомства неоднократно выходили по адресам возможного пребывания должника, но безрезультатно. Работники органов принудительного исполнения не останавливали поиски и повторно объезжали все места, где можно было застать неплательщика.У дома знакомой алиментщика, судебные приставы заметили мужчину, который начал нервничать при виде людей в форме. Чем меньше становилось расстояние между ними, тем быстрее неизвестный запрягал лошадь в сани. У судебных приставов не осталось сомнения, что они наконец-то нашли должника. Не отреагировав на требование оставаться на месте, извозчик вскочил в гужевой транспорт и попытался скрыться от правосудия. Но соперничать в скорости с автомобилем животное не смогло, к тому же в ходе погони сани оказались заблокированы еще одним автомобилем. Нарушителя доставили в отделение ведомства, где ознакомили с материалами уголовного дела.