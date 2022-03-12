В Перми долг в пользу ресурсоснабжающей организации взыскан после реализации помещения под магазин
Пермский край: новости дня
В отделе судебных приставов по Свердловскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с пермяка задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере более 260 тысяч рублей в пользу ОАО «МРСК Урала».
Так как в добровольном порядке неплательщик долг не погашал, судебным приставом была проведена проверка его имущественного положения и установлено наличие в собственности нежилого помещения, предназначенного для коммерческой деятельности.
Так как в добровольном порядке неплательщик долг не погашал, судебным приставом была проведена проверка его имущественного положения и установлено наличие в собственности нежилого помещения, предназначенного для коммерческой деятельности.
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