В Перми долг в пользу ресурсоснабжающей организации взыскан после реализации помещения под магазин

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделе судебных приставов по Свердловскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с пермяка задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере более 260 тысяч рублей в пользу ОАО «МРСК Урала».Так как в добровольном порядке неплательщик долг не погашал, судебным приставом была проведена проверка его имущественного положения и установлено наличие в собственности нежилого помещения, предназначенного для коммерческой деятельности.