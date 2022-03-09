Жительницу Прикамья обвиняют в повторной продаже алкоголя несовершеннолетнему
Пермский край: новости дня
В Верещагино сотрудники межмуниципального отдела МВД возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, женщину подозревают в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.
В феврале представители общественности и гражданского контроля провели рейды по городским торговым точкам, реализующим спиртные напитки. В ходе рейда проверили несколько продовольственных магазинов. В одном из них был выявлен случай незаконной продажи алкоголя несовершеннолетнему, о чем общественники сообщили в территориальный отдел внутренних дел.
Выяснилось, что продавец отлично знала о запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции не достигшим восемнадцатилетнего возраста, но не потребовала у покупателя документ, удостоверяющий личность, и не убедилась, что он достиг совершеннолетия.
Стражи порядка также установили, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние и была оштрафована на 15 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
В феврале представители общественности и гражданского контроля провели рейды по городским торговым точкам, реализующим спиртные напитки. В ходе рейда проверили несколько продовольственных магазинов. В одном из них был выявлен случай незаконной продажи алкоголя несовершеннолетнему, о чем общественники сообщили в территориальный отдел внутренних дел.
Выяснилось, что продавец отлично знала о запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции не достигшим восемнадцатилетнего возраста, но не потребовала у покупателя документ, удостоверяющий личность, и не убедилась, что он достиг совершеннолетия.
Стражи порядка также установили, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние и была оштрафована на 15 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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