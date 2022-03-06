Ревакцинацию от коронавируса завершили более 235 тысяч прикамцев

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным краевого минздрава на утро 14 марта, с начала массовой иммунизации от COVID-19 в Пермском крае первичную вакцинацию прошли более 1 млн 171 тыс. жителей, в том числе однокомпонентным препаратом. Более 3 тысяч прикамцев впервые сделали прививки за прошедшую неделю.Еще 254,3 тыс. жителей Прикамья начали ревакцинацию, из них 2,9 тыс. вакцинировались за последние 7 дней. При этом 235,9 тыс. прикамцев уже завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной (2,3 тысячи – за прошедшую неделю).Также в Пермском крае продолжается иммунизация подростков от COVID-19 двухкомпонентной вакциной «Спутник-М», ее уже прошли почти 1,8 тысячи несовершеннолетних (62,4% от количества поступившей вакцины). Оставшиеся комплекты уже распределены на основании письменных согласий, полученных от родителей.