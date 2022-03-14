«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и концерты

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Музыкальный отдел краевой библиотеки им. Горького приглашает на выставку и концерты учебных заведений Перми и Пермского края.Выставка «Волшебная сила искусства» будет работать по 31 марта. Тут представлены 38 детских работ и 30 картин преподавателей из детской школы искусств Полазны. Они выполнены в различных техниках: акварель «по сырому», гуашь, пастель. Гости увидят пейзажи Перми, натюрморты, цветочные композиции, портреты.Арт-фойе (3 этаж, левое крыло), для справок 236-01-89, 6+.16 марта в 16:00 состоится концерт «Душа и музыка едины». Студенты и преподаватели отделения «Вокальное искусство» Пермского музыкального колледжа выступят с новой концертной программой. Прозвучат арии из русских и зарубежных опер, романсы и народные песни. Концертмейстеры: Ольга Красникова, Наталья Салпагарова, Евгения Савчук.Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), предварительная запись: 236-01-89, 12+.20 марта в 12:00 концерт «По улице пермской», посвященный 300-летию Перми. Преподаватели и учащиеся музыкальной школы № 6 «Классик» расскажут об истории и культурном наследии Перми в форме путешествия по городским улицам. Прозвучат фрагменты из балетов П. Чайковского «Щелкунчик», С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке» и «Золушка», А. Хачатуряна «Гаянэ». Гости услышат музыку Баха, Шопена, Дебюсси, Пуленка, Крылатова. Этот концерт пройдет в рамках совместного проекта «БиблиоART» Горьковки и музыкальной школы «Классик», кроме музыкальных программ он включает экскурсии и тематические уроки для учащихся этой школы.Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), предварительная запись: 236-01-89, 6+.