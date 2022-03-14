Житель Осы попытался уклониться от привода в суд, чтобы сходить в баню

10.19 Понедельник, 14 марта 2022
Пермский край: новости дня
Похвальное стремление к чистоте проснулось в жителях г. Осы Пермского края. Один из них просил судебных приставов повременить с принудительным приводом в суд до его возвращения из бани, а второй беспокоился о сохранности своей одежды во время отбывания административного наказания.

Первый нарушитель должен был явиться на судебное разбирательство в качестве обвиняемого по ст. 114 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны». Работники органов принудительного исполнения, которые должны были доставить мужчину в суд, застали его за подготовкой к банным процедурам. Нарушитель длительное время препирался с представителями власти, но те в свою очередь объяснили ему, что баня может подождать, а вот судебное разбирательство — нет.

После вынесения приговора гражданина задержали в здании суда. Ближайший год все гигиенические процедуры он будет проводить в местах лишения свободы.

Второй осинец заявил сотрудникам отделения судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам УФССП России по Пермскому краю, что прежде чем доставить его в суд, приставы обязаны выдать ему спецодежду, в которой он будет отбывать наказание. За свой «парадный» костюм неплательщик переживал больше, чем за предстоящий визит к служителям Фемиды. По-видимому, гражданин понимал, что за долг перед сыновьями 2007 и 2010 годов рождения в размере 400 тысяч рублей ему могут присудить обязательные работы. И не ошибся. После вынесения вердикта - 80 часов работ на благо общества - нарушителя успокоили: на время отбывания наказания ему будет предоставлена специальная одежда от организации, где он будет трудиться.

Даже отбыв административное наказание, алиментообязанный гражданин не избавится от обязанности выплатить своим родным всю сумму задолженности. В противном случае, он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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