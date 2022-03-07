Предприниматели Прикамья могут бесплатно запустить сайт с помощью VK

16.02 Воскресенье, 13 марта 2022
Пермский край: новости дня
Социальная сеть внедрила новые инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели могут бесплатно создать свой интернет-магазин и организовать доставку товаров.

Предприниматели Прикамья могут бесплатно создать собственный сайт для запуска и развития своего дела в интернете на платформе «Бизнес ВКонтакте». Для этого достаточно завести страницу бизнеса в VK и добавить информацию о товарах и услугах. После этого сообщество можно превратить в сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link.

Интернет-магазин на базе «ВКонтакте» поддерживает интеграцию с существующими магазинами через API. Платежи можно принимать через сервис VK Pay — он работает с любыми картами российских банков. Кроме того, можно бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.

Чтобы процесс запуска сайта проходил быстрее и эффективнее VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса, а также дополнительно усиливает службу поддержки соцсети, чтобы обрабатывать все обращения.

Информация об обновлениях платформы и инструментов доступна в сообществе «ВКонтакте для бизнеса», прочитать подробности можно там. Также для перевода подписчиков из других соцсетей «ВКонтакте» предлагает бесплатные инструменты создания коротких ссылок и генератор QR-кодов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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